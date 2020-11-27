沛嘉醫療獲基金增持 雙核心發展具優勢

受人口老化及人均收入增加因素帶動，內地醫療設備及器械市場近年呈高增長勢頭，備受投資者關注及青睞。例如最近被富達國際（FIL Limited）大手增持，以專注經導管瓣膜治療醫療器械及神經介入手術醫療器械兩個增長速度最快市場的沛嘉醫療（09996），亦是內地唯一以雙核心為發展藍圖的醫療器械相關企業。沛嘉醫療現時已擁有媲美外國競爭對手的技術及生產能力，產品價錢相對亦更便宜，令競爭力持續上升，成為國內具領先地位的市場參與者。

TAVR市場高速增長

心臟病及神經血管病是中國及全球的主要死亡成因之一，每年帶走上千萬人的生命。沛嘉醫療專注發展的其中一個核心板塊經導管主動脈瓣置換術（「TAVR」）由於能有效治療有關疾病，在臨床上比傳統開胸手術外科主動脈瓣置換術（「SAVR」）更有效及安全，死亡率較低及併發症較少，因此近年備受市場關注。美國上市的同業Edwards Lifesciences（NYSE：EW）在導管介入心臟瓣膜領域的全球市場份額超過60%，股價在過去10年間呈10倍增長，現時市值逾520億美元，可見資金追捧TAVR市場相關企業。

根據資料顯示，全球進行的TAVR手術數量由2014年的約57,000宗增加至2018年的約128,000宗，複合年增長率為22.5%，且預期進一步增至2025年的約341,000宗；TAVR產品的全球市場規模由2014年的15億美元增至2018年的41億美元，複合年增長率為27.8%，且預期進一步增至2025年的104億美元，EW公司管理層亦預期2021年TAVR業務有雙位數字增長，市場空間龐大。

完整產品綫滿足市場

相比之下，現時國內TAVR市場尚處於早期發展階段，2018年國內TAVR市場規模僅為約1.97億 (人民幣，下同) ，同年僅進行了約1,000宗TAVR手術，相當於約只有0.1%的滲透率，顯示有大量未獲滿足的需求。在未來人口不斷老化、產品技術提升及政策環境所帶動下，內地市場將有龐大的增長空間。此外，TAVR市場入門門檻高，沛嘉醫療是是中國市場僅有的四名擁有處於臨床試驗或更後期階段經導管主動脈瓣置換術 （「TAVR」） 產品國內參與者之一，旗下第一代TAVR裝置及核心產品TaurusOne已完成確定性臨床試驗階段，TaurusOne註冊申請於10月初獲中國藥監局受理。二代產品TaurusElite也比預期更快完成臨床入組，將有足夠實力抓住市場機遇。

事實上，沛嘉醫療目前有19款處於不同開發階段的在研產品，當中更涵蓋完整的瓣膜產品管綫，包括二尖瓣，三尖瓣及震波球囊產品，並已另外成功開發七款註冊神經介入產品，反映沛嘉醫療自主研發實力強大。加上自今年中上市後，沛嘉醫療將利用資金優勢加快產品研發及進行外部收購，預料產品綫會持續加強，有助進一步鞏固自身的市場優勢。

佔神經介入領域首位

此外，沛嘉醫療雙核心業務的另一主打 — 神經介入手術醫療器械市場，亦由於國內合資格的醫生增加，以及愈來愈廣泛的適應症和較佳的治療結果預估，令市場迅速增長。根據弗若斯特沙利文報告，中國神經介入領域中腦血管瘤血管內彈簧圈栓塞術器械和MT器械規模預期約67億元，說明中國心腦血管疾病患者對介入治療的需求懇切。

現時相關市場主要由國外企業主導，沛嘉醫療是內地唯一擁有商業化產品覆蓋出血性中風及缺血性腦血管疾病的中國公司，產品現時已經覆蓋超過400間醫院，產品綫和銷售能力亦領先其他內地同業，預料隨著沛嘉醫療的技術不斷進步及產品改良，未來將逐步增加其市場佔有率。

優秀團隊續領先優勢

醫療器械行業有賴高瞻遠矚及經驗豐富的團隊，方能持續企業優勢，脫穎而出。沛嘉醫療的研發團隊具備全球視野及豐富行業經驗，加上行政總裁張一博士具有顯赫的學術及業內資深經驗，具備國際視野並專注深耕於介入醫療器械行業超過20年，亦曾在中國及全球領先的醫療器械公司出任管理職位，包括微創醫療器械（上海）有限公司﹑Medtronic Plc﹑Guidant Corporation及Otsuka Medical Devices Co., Ltd.等。在專業團隊的帶領下，沛嘉醫療將持續專注於瓣膜治療及神經介入兩大高增長板塊作雙核心發展，較同業擁有更廣闊的發展空間。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com