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【聖誕節】LINE FRIENDS登陸荃灣如心廣場商場　7.5米高音樂盒陪你過聖誕

商業 18:00 2020/11/24

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荃灣如心廣場商場將於聖誕期間，呈獻「LINE FRIENDS MEETS NINA MALL星閃冬日」期間限定展。（LINE FRIENDS提供圖片）

LINE FRIENDS香港分店將於本月底全線結業，聖誕節若想見到LINE FRIENDS，就要稍移玉步至荃灣如心廣場商場。華懋集團旗下如心廣場商場將於聖誕期間，呈獻「LINE FRIENDS MEETS NINA MALL星閃冬日」期間限定展，帶來7.5米高的巨型「BROWN & FRIENDS星閃音樂盒 」裝置。

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為了慶祝如心廣場商場正式開業後首個聖誕，集團特意在露天廣場的巨型「BROWN & FRIENDS星閃音樂盒 」的底座，加上以友愛．共融為主題，所創作的60個不同造型的薑餅人圖案裝飾，寓意社群、種族及文化共融，慶祝冬日佳節及華懋集團60周年。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，全新的如心廣場商場一期、二期為荃灣西帶來一個全新的美食購物新熱點，場內雲集多國特色食肆多達20間，包括全港首間台灣著名牛肉麵店「段純貞」、意大利百年甜品品牌Pasticceria Giovanni Pina等。

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責任編輯：朱悅瀅

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