【小老闆生意經@iM網欄】提升網站美感 高品質圖片尤為重要

假如你剛成立網店，你認為是什麼因素吸引到顧客前來購買你的產品？產品？網頁設計？品牌知名度？個人認為是網店整體的風格，包括到網頁的設計、精美的圖片，或是文字顏色、大小等等。當然，賣什麼類型的產品、其產品質量固然是重要。不過，網站的設計及構圖等各方面，均直接影響顧客對此網店的第一印象。客戶對商店的印象是好是壞，均導致他最後會否購買店內的產品。

有很多商家在成立網店初期，不重視網頁設計，不善於利用圖片展示所售賣的產品。結果，網店成立了一段時間後，生意沒有起色，網店可能維持更新一段時間後就沒有再更新了。

高品質圖片的重要性

為何網站的設計及圖片很重要？試想想，選擇網上購物的客戶本身是沒有見過產品的真身，不能親眼看見又不能親自捉摸產品，只是透過網絡上的圖片看到產品的樣貌。因此，圖片的品質如何，將成為客戶會否下單的重要關鍵。正所謂「有圖有真相」，高解象度、高品質、清晰的圖片會讓客戶更加了解產品，直接影響其購買意欲。

人類是視覺的動物，人腦對視覺影像的處理速度很快。有研究發現，大腦吸收圖像的速度，比吸收文字快60,000倍。圖像式的內容比起純文字，可以吸引多近94%的注意或目光。而人類可以快速從圖像訊息中吸收近80% 的內容，只能從文字訊息中吸收近20%。人類約有90% 的資訊是透過圖像進入到大腦，而世上有近65%的人是透過圖像去學習。以上的研究，均反映圖片對大部分人類而言，是相對文字更有感染力。

淺談基本構圖拍照技巧

然而，高解象度、高品質的圖片不一定要使用專業相機。不少人成立網店是希望以最低的成本賺取最多的收入，而購買一部專業相機的開支不小，不適合小本經營的網店商家。

事實上，普通的智慧型手機同樣可拍攝出高品質的商品圖片，雖然其解象度、畫質跟專業相機仍有一段距離。不過，只要利用一些簡單的攝影技巧，智慧型手機仍可拍攝出高畫質的商品圖片，增加商品的吸引力。首先，如是使用iPhone 手機的話，建議可開啟HDR (High Dynamic Range)模式，拍攝超高清的產品照片。如不是使用iPhone手機，亦可開啟防震功能及自動對焦模式，均有助提升圖片的畫質。

除了功能上的輔助，拍照技巧亦十分重要。例如拍攝的角度、圖片的結構或照片的光度等等，均影響到產品展示出來的效果是否夠清晰。最簡單的拍攝技巧就是將一幅圖劃分成9個等分，即成「上」「中」「下」或者是「左」「中」「右」三等分，如中文上的「井」字一樣。然後，將拍攝的產品放置在分界線或「井」字內的交匯點上，這樣便可以令拍攝的主體更加突出。三份法的構圖法除了令主體突出之外，更保留到照片內的空間感，令人看起來十分舒服；說到照片的光度，最簡單及方便的方法就是利用「自然光」，即是太陽光。只要把商品放近窗邊進行拍攝，利用自然光為商品打燈，就可以拍攝出較專業的效果了。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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