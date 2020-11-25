【香港地產風雲@iM網欄】疫情下的高危行業 --- 地產代理

今日講嘅topic係：疫情下的地產代理日常

匆匆的一年快過去了，香港迎來了第四波Covid 19疫情。相比起全世界的狀況，香港的疫情還是在可控制範圍內，實屬僥倖，汶睎很希望這狀況可以快點過去，迎來新的出發。

在疫情期間，我真的覺得地產代理是十分高危的行業。為何？ 況聽我細細道來。

疫情下，各大發展商生意依然繼續要做，我們也要搵食，那就做成了很多發展商都在此階段繼續推盤。推盤的程序也有很多染疫的風險，包括發展商代表到行區做briefing，一間鋪頭塞幾十人聽資料。也包括發展商吹大雞要全區幾百人一次到售樓廠打卡晒馬。還有開賣時排6-8小時進售樓廠的人山人海。還有售樓日的一整天密集行程。一切一切都是存在著極大爆發疫情的風險。

當然，我們日常的工作也有很多風險。地產代理打開門口做生意，每天也要不停的接觸不同的人，加上隱形病患的不確定性，地產代理真的算是高危一族。

而且我們還要出入不同的單位和大廈，和很多不同的人困在同一個升降機，同一個單位。 萬一只要接觸過其中一個帶毒者，後果分分鐘是一整區大爆發。但我又覺得坊間好似無將地產代理感染的風險看得好重。據非正式統計，有超過20代理有確診過。

當然公司有叫我們做足防禦措施，例如洗手、消毒酒精、甚至透明面罩等等，但實際上還不是100%安全。所以大家行家，在疫情期間，大家真的真的要小心和做好防禦，因為我們屬於最前線的一批，保護自己，保護客户，保護同事，保護家人，希望大家都身體健康。

Follow我，我會繼續介紹更多地產小故事，你的星級地產代理，唐汶睎！

作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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