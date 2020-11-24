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【日本疫情】札幌大阪疫情嚴峻 政府暫停當地旅遊補貼

環球社會熱點 16:39 2020/11/24

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日本的新冠肺炎疫情反彈，其中札幌及大阪的疫情加劇。日本政府宣布暫停於政府的國内旅遊補貼計劃中，為前往札幌及大阪的旅客提供旅遊補貼，以遏制新冠肺炎疫情蔓延的情況。

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日本政府早前推出名為「Go To Travel」的計劃，如民眾經旅行社預訂住宿和旅行套票，政府將會補貼一半費用，其中35%以現金形式發放，15%為優惠券形式發放，補貼上限為每人每晚2萬日圓（約1,486港元）。

日本共同社報道指，日本連續兩日的單日確診數字破2千，疫情有惡化趨勢。國内旅遊補貼計劃鼓勵民眾赴日本各地旅遊，外界憂慮上述原因導致疫情升溫。

日本政府宣布，暫時將疫情較嚴重的札幌及大阪，撤出政府旅遊補助計劃三星期，停止接受目的地為札幌及大阪的訂單。如旅客已預訂前往札幌及大阪，也無法獲得補貼，但不需要承擔取消費用。政府會承擔旅行社及酒店的損失，上限為旅行費用的三成。

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另外，日本政府疫情小組上周五（20日）建議調整「Go To Travel」計劃，以早日控制疫情來減低對經濟造成的衝擊。日本首相菅義偉其後宣布會調整計劃。

責任編輯：鄭錦玲

日本政府宣布暫停於政府的國内旅遊補貼計劃中，為前往札幌及大阪的旅客提供旅遊補貼。

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