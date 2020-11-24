【2021展望】景順料增長和風險類別資產續跑贏　亞太股市領跑

市場預期全球明年將回歸增長軌道，景順表示，預期基本情景下，2021年下半年將成功研發疫苗並推出市場，預期服務業會隨之有更強勁的反彈，有利傳統的周期性行業。由於預期環球低息環境將持續長時間，以及通脹壓力不大下，景順相信利好風險資產及新興市場，亞洲市場（除日本外）的股票市場將會領跑全球。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，在樂觀情景下，由中國帶動的全球經濟復甦將更加強勁，而2021年上半年成功研發並推出疫苗，其他經濟體的復甦速度也將會更快，更大力度的財政刺激措施可更加快復甦，並相信基礎設施支出增加將進一步支持周期性相關主題。他又指，增長和風險類別資產預計均會繼續跑贏大市，建議投資者利用進取的策略進行建設性的配置。

景順投資總監阮偉國表示，由於不存在通脹的恐懼，加上市場流動性充足，相信明年將迎來「金髮女孩」（Goldilocks）景象，利好股票市場。

所謂「金髮女孩經濟」，即是一個經濟體內高增長及低通脹同時並存，而且利率可以保持在較低水平的經狀態。

料恒指明年走勢向好

阮偉國指，相信資金後市仍專注有增長行業，並且留意相關增長否可持續。他續指，恒指近兩年有大的改革，加入了高增長的科技股等，從而拉高了估值，料有助恒指明年走勢向好。

固定收益方面，Kristina Hooper指，雖然收益率可能會受制於持續收窄的利差，但經濟持續擴張、正面的基本面和寬鬆的政策在明年將繼續產生有利的信貸條件。

固定收益亞太區主管黃嘉誠稱，亞太區信貸市場的估值仍較同吸引，而亞洲高息債亦有更多的溢價，提供更佳的回報。據景順數據顯示，截至今年9月底止，亞洲高息債的回報率為8.67厘，美國及歐洲高息債的回報為5.9厘及4.03厘。

不少投資者偏好高息的內房債，惟近期出現內房股陷入財困危機，而且中央亦設立「三道紅綫」。黃嘉誠相信，「三道紅綫」可令內房行業前景更為穩健，仍為亞太投資者看好的資產。

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編輯：袁諾曦