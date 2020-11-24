【企業管理】港企CEO非常國際化　僅三分之一為本地人

▲ 海德思哲香港行政總裁及董事局業務部負責人許震宇表示，近年香港的CEO任命除了經驗及技能等考慮因素外，地區等不同的因素影響任命及CEO等管理層的升遷或調職。

新冠肺炎疫情下，不少企業都要改變營運模式，同時面對不同的壓力及危機，需要在行政總裁（Chief Executive Officer，CEO）的帶領下走出危機困局。海德思哲（Heidrick & Struggles）香港行政總裁及董事局業務部負責人許震宇認為，不少企業都希望可穩步過渡疫情，因此較傾向尋找有CEO經驗的人才接任，並不希望今年有大改變或革新。

【企業管理】疫情改變企業委任CEO因素 港企更重視CEO任職經驗

疫情期間，全球企業對多元化背景的重視減退，但香港的CEO仍然非常國際化，只有約三分之一的CEO是本地人。可是，香港只有2%的CEO是女性，低於澳洲（6%）及新加坡（10%）等亞太市場，更低於全球平均水平（5%）。

企業文化大不同 自身能否適應

海德思哲針對香港CEO的分析亦發現，香港企業愈來愈期望資深管理層具豐富經驗，與報告顯示的全球趨勢一致。在香港，81%的CEO有最高管理層（C-suite）的任職經驗，9%的企業亦更傾向任命有營運總監（Chief Operating Officer，COO）任職經驗的CEO，比率較新加坡（3%）及中國（1%）高。

許震宇認為，近年香港CEO任命，亦會考慮經驗及技能以外的因素，「對部分企業而言，香港近年政治局勢亦會成為任職時的考慮之一，令企業任命CEO時未必再由外地派人來港，而是找一個較熟悉香港文化和局勢的人才。」他認為，這或會為本地人才帶來機會。而若本地人在國際企業的香港分公司任職CEO，則應掌握如何與總部溝通。

他另指出，近年不少中國企業來港發展，當中不乏科企等新興行業，當中亦有不少傾向聘用港人任CEO。惟他亦稱，各地企業都有其文化，若考慮前往不同企業任職時，應考慮自身能否適應。

記者：楊匡然