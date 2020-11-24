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網上支付遭針對性攻擊　金融機構宜與科企聯手抵禦

科技 17:00 2020/11/24

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Verizon威脅研究諮詢中心亞太區域總監Ashish Thapar建議，大眾可為其信用卡設雙重認證保障自己，亦可善用扣帳卡等支付工具。

網上零售及外賣平台等綫上消費已成為全球不少人的新習慣，過程中無可避免要使用信用卡進行支付。美國電訊商Verizon發布《2020年支付安全報告（Payment Security Report）》顯示，由於全球企業缺乏長期的支付安全策略及執行安排，繼續令信用卡持有人資料面臨風險。

【電子支付】疫情下避免現金交易　eftPay安裝終端機數量逾倍增

Verizon威脅研究諮詢中心亞太區域總監Ashish Thapar認為，網上消費平台在疫情期間有明顯增長，但當中不乏虛假網站等網絡陷阱。他提醒企業應建立完善安全的平台及支付方式，並需保護已儲存的數據。他另指，近年不少科企和初創都着手研發金融科技（FinTech），或能為支付安全帶來新元素，保障大眾及企業。

疫下拓網上業務　黑客增攻擊

Verizon自2010年發布的《支付安全報告》，衡量支付卡產業資料安全標準（PCI DSS）實際價值及表現。今年的報告指出，不少企業均未能挽留合資格的資訊安全總監或安全經理，令企業難以從長遠考量資訊安全，嚴重影響支付卡產業資料安全標準（Payment Card Industry Data Security Standard，PCI DSS）的持續合規表現。

訂立支付卡產業資料安全標準的目的，是協助提供支付卡設備的企業保護其支付系統，避免持卡人資料外洩及被盜用。但Thapar指出，今年全球平均只有27.9%的企業完全符合PCI DSS。更令人憂慮的是，合規水平在2016年之後連續3年下滑，累計跌幅達27.5%。

Thapar坦言，今年疫情令不少企業都發展網上業務，消費者亦轉為使用支付卡及流動設備作非接觸式支付，黑客亦增加對這方面的針對性攻擊。報告發現，僅過半（51.9%）的企業成功測試其安全系統、流程及未經監控的系統存取。「不少企業都建立其網上平台或手機應用程式，黑客除了偷取用戶結帳時所輸入的資料，亦可建立虛假平台欺騙大眾。」他建議，大眾除了可為其信用卡設立交易前的雙重認證外，亦可善用扣帳卡（Debit card）等支付工具。

政府宜多教育　提高危機意識

事實上，近年除了傳統金融機構研發金融科技外，不少科企和初創都有相關研發及技術成果。Thapar形容，科企和初創或擅於抵禦網絡攻擊，但傳統金融機構對洗黑錢等金融犯罪的敏感度較高。因此，他認為若兩者聯手發展，或可建立出更完善的系統。

Thapar另提醒，大眾亦應好好保管及使用所有智能裝置，同時切勿在密碼設置上掉以輕心。除了不要在不同平台及帳號使用同一密碼外，亦切勿胡亂點擊或下載任何可疑文件。他認為，政府亦應透過宣傳及教育等方式，協助大眾提高危機意識。

記者：楊匡然

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