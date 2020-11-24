蘋果App Store暫停向部分商家收取佣金　計劃延至明年6月

▲ Apple在本年9月曾經宣布，免收取部分商家在App Store舉辦綫上活動的佣金，最近決定將計劃延遲至明年6月份。

蘋果（Apple）在App Store向開發商抽取30%佣金的政策，一直以來引發不少爭論。早於本年9月份，Apple宣布，免收取部分商家在App Store舉辦綫上活動的佣金，該計劃原本在本年12月31日結束，最近蘋果決定，將計劃延遲至明年6月份。

受到新冠肺炎疫情影響，全球企業紛而轉向數碼化商業模式。為了減輕中小型企業的負擔，Apple在9月份曾表示，透過App Store提供綫上課程或活動的企業，可豁免使用App Store應用內購買的功能，免除30%利潤分成，直至本年12月31日為止。最近據外媒《9to5mac》報道，蘋果決定將此計劃延長至2021年6月才結束。

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除此之外，蘋果還在上週宣布，推出App Store小型企業及個人開發者計劃（App Store Small Business Program），每年銷售收益為100萬美元（約780萬港元）以下的小型企業， 將會被減免15%App Store佣金，計劃在明年1月1日推出。

責任編輯：李寶如