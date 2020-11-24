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【疫市成交】租客睇樓近半年屢遭捷足先登 遇上心儀盤放工即趕去睇樓 拍板680萬購入

股樓投資 16:20 2020/11/24

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疫情再轉差，樓市不利因素又再增加，最近業主減價空間也再增，市場減價成交不斷，準買家也加快入市步伐。最近一名睇樓近半年的租客也趁有單位可睇樓，還價後即拍板購入。

【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房，詳情按【下一頁

中原地產高級分行經理謝家偉表示，剛需購買力積極入市，荃灣西麗城花園交投氣氛保持平穩，本月至今錄得6宗成交。麗城花園2期3座高層C室，實用面積572平方呎，三房間隔，睡房望海景及青衣東北公園，景致開揚。業主今年初放盤，叫價740萬元，疫情期間不設睇樓，直至本月初才重新開放予買家睇樓，有買家睇樓後隨即洽購，單位最終以680萬元成交，減幅達8.1%，折合實用呎價11,888元。

【疫市成交】確診個案爆升業主腳軟 準新婚客睇逾30個單位終成功低市價3%上車，詳情按【下一頁

謝家偉表示，買家是同屋苑租客，於今年中開始覓盤，期間多次遇到心儀單位，卻被其他買家搶先購入，故得知上述高層單位可睇樓，放工即往睇樓，並一睇即中，還價後立即承接。原業主則於1995年以218萬元買入單位，持貨25年轉手，帳面獲利462萬元或2.1倍。

【樓市現象】趁施政報告公佈前趕入市 家長680萬買定東堤灣畔2房比仔女，詳情按【下一頁

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記者：陳詠妍

成交 疫情 放盤 麗城花園

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