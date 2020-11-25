【櫻淘魔法棒@iM網欄】男士之選 全自動搖表器

產品介紹:

有人話，最能看到男士身份及品味的三件隨身物品，包括手表，銀包和皮鞋。我知道有些男士都會有超過一隻機械手表，他們都曾因為這些機械錶不戴一段時間後，因無上鏈而停下來感到煩惱。每次佩戴需重新為機械錶上鍊、調校時間、日期很不方便。

無論是自動機械錶，還是手動機械錶，只要長時間不戴並停止轉動，對手表都不是好事，這樣會加快機油和潤滑劑的老化速度，並且提高手錶的使用壽命和節約保養費。

如果想讓它持續保持動力，最好是放在一個轉表器內，最近就幫朋友淘了一個德國進口的全自動搖表器。它是採用德國技術，標榜90度垂直才是不傷表，TOUCH SCREEN AI 智能搖表器。

擁有九大領先核心科技，包括: 防磁化設計，靜音旋轉，遠程遙控，五種模式，低電耗運轉，光感LED 燈，亞克力板，萬寶至機芯，彈性表相枕等，出口至20多個國家地區，並且有3年保養期。

這家店從事名表專業服務28年，經過科學反覆測試研究，發現90度垂直上鏈效率是傳統斜放的2.6倍。智能遙控，模式可調，操作簡單。智能機芯新升級，延長搖表壽命，安全防止過渡上鏈；全純銅綫，加長電機耐用壽命；高溫斷電保護，以免高溫引致的意外。

運轉噪音能低至10分貝，均速運轉養表，夜間實測噪音約5.02dB。全面自動上鏈防磁化，即3CM 以上距離過濾阻隔磁場變化。

多模式選擇，方向可調節，一次選好就無需再次重選，有五種以上鏈模式: 每天的運作模式，工作12小時，停止12小時；或者旋轉若干分鐘，停止若干秒，旋轉方向，順時針，逆時針，順逆時針交替。用電方面，就是採用USB 電源綫供電，支持Android數據綫，Type-c 綫供電。

價錢: 由兩隻至24隻，768元至5498元人民幣

運費: 以21kg，派寶集運送上辦公室的收費是 HK$107

用家評價:

比較了好幾家，這家性價比最高，家裡的機械表終於有地方放置了，包裝非常嚴實，里三層外三層，拆了好久，日常使用非常靜音，選的黑碳纖維多等了幾天，收到感覺真心好看。遙控非常方便，彈性表枕很人性化，腕周大小皆可放，非常喜歡。

非常漂亮，做工出色，實用。沒有它之前，天天手動上弦，現在好了，不需要手動了，非常滿意。

性價比是很可以的，好不好要用一段時間，旁邊是指紋開的，開起來很方便，但是就怕指紋會壞掉，還有裡面是布包的要里面也是碳纖就好了，掛表的那個質量有待提高。最後下面再多一層小抽屜就好了，有時候放些表的小配件。























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