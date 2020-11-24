【疫情第四波】餐飲業或必須設安心出行QR code　有業界憂慮影響生意

▲ 有餐飲業界對於「被要求」增設，感到擔心。

特首林鄭月娥今早會見傳媒時表示，食衛局稍後會交代將要求餐廳增設安心出行的二維碼（QR code），而現時仍以自願原則，鼓勵市民下載該應用程式。但有餐飲業界對於「被要求」增設，感到擔心，一旦發現患者曾光顧，食肆即時要停業，屆時要白交租和支付員工薪金。

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，若政府要強行餐廳參加都無辦法。但他認為，此舉「治標不治本」，只方便政府追蹤患者曾到訪的地方。他提出，政府要封邊境、進行全民檢測，以及強制任何到港人士14日隔離，才能根治問題。

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4人限聚令 酒樓夜間即跌兩成

限聚令自11月16日起收緊，餐廳每枱6人減至4人。楊位醒指出，餐飲業界尤以酒樓生意，主要為每枱6位或4位。而自於限聚令收緊，整體生意急跌兩成，尤以夜間跌幅最嚴重。

他解釋，夜間6人可以做半圍酒席，4人即令意欲大減，加上年尾是傳統社團和同郷會舉辦宴會的日子，屬酒樓的旺季，自限聚令收緊，生意下跌兩成。但日間生意方面，仍有顧客「飲茶吹水」，跌幅較夜間低，下跌約1成半至2成。展望今年全年，他認為餐飲業界營業額錄得約800億港元，少於去年共約1,100億港元。

記者：馬意文