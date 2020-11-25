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【緣份到了@iM網欄】離不開因果 桌上擺的雞就是你前世的父親

名人薈萃 09:59 2020/11/25

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記得年幼時，我食海鮮就會皮膚敏感，食蟹就會胃痛，所以自小就甚少食海鮮，直至十多年前十月份出差上海才第一次食過大閘蟹，自此就沒有再食過。

最近在臉書上經常看到很多食大閘蟹的相片，令我想起，過去二十年每逢十，十一月份就會見到一些店舗「展示」很多大閘蟹，無知的我，居然以為牠們已經死掉。

 

後來朋友跟我說，蟹死了就不能食的，當時我感到非常驚訝，這些大閘蟹被人活生生綁在雪櫃裡，動彈不得，還飽受冰凍之苦，之後才被火熱中死去，仿如活在冰火地獄一樣，非常可憐。想到這個情景，我的心真的十分難受，牠們承受了非常大的折磨才能死去，真是求生不得，求死也難。

 

早年看到一則新聞令我非常印象深刻，內容是說有位小朋友很喜歡食大閘蟹，爺爺因為太疼愛這位孫兒，每天給他吃一隻，某天，孫兒突然七孔流血而死。有人說因為大閘蟹太寒涼，亦有人說大閘蟹的飼料是腐屍，對我而言一切離不開因果。

從前舍衛國有一男子，家境雖富有，但生性慳貪，每當食飯的時候就會關上門窗。有一天，他們家煮了一隻雞，他們夫婦一同開餐，中間坐著他們的兒子，他們就輪流把雞夾進小兒子口中。 佛陀知道這個人過去世中的福緣成熟，已經到了該渡的時候，就化身成為沙門 (泛指所有出家，修行苦行、禁慾，以乞食為生的宗教人士)，出現在他們的面前。

 

男子一見到化身沙門的佛陀，就破口大駡: 「你這個人真是無耻，為什麼闖進我家?」

 

沙門說: 「是你自己的愚痴殺父娶母，供養冤家。」

男子不明所以，沙門說: 「這餐桌上的雞，是你前世的父親，因為慳貪的原故，墮落為雞；這個小孩，前世曾是羅刹，你已被他害過幾世了，只因你的前業力還未盡，所以這世又想來害你；你這位妻子，是你前世的母親，因為恩愛深固，今世來做你的妻子。你殺父親，養怨家，還以母為妻，實是愚癡不知宿命，愚痴的人哪會知道! 只有修道之人才能清清楚楚看到其中因果。」

 

佛於是現出威神之力，讓男子看到自己前世的情形。男子當下向佛陀懺悔，請求受戒。佛為男子傳授五戒，並開示說法，男子即須陀洹果。

看到這個故事，可能讀者想到，難到要我食素? 其實，沒有吃素的朋友，可以食「三淨肉」，就是指

　　一、看到牠被殺的，不食；
　　二、聽到牠被殺的哀叫聲，不食；
　　三、為你而殺的，不食。

 

去到街市時，如果到正好看到攤檔在殺雞、殺魚，你可以選擇一些已經「瞓覺」(即死了) 的。有些人就會說，我可以叫家人或者工人姐姐去買或者點菜，就不會是自己的責任，其實這是大錯特錯的。

 

試想想，古時皇帝在生日時，都會特赦天下，相反我們生日就「大開殺戒」，今天這個課題實在值得大家深思。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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