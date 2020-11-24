【港股通】華興：第二上市、生科股納入港股通時間進一步縮短

▲ 華興證券預計，若北水可投資中概股及生科股，納入港股通的時間要求可能進一步縮短。

北水有望流入中概股及生科股，本地傳媒有指，《施政報告》將公布實施六年的滬深港通機制，可以買賣本港上市的生物科技股及第二上市股份，以鞏固香港國際金融中心地位。華興證券表示，若北水可投資以上股份，納入港股通的時間要求可能進一步縮短。

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今年迎來接近10隻中概股來港上市：

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華興證券指出，部分第二上市的公司，例如阿里巴巴 （09988） 已合資格被納入港股通股票範圍。若第二上市及生物科技股被納入港股通後，有利進一步提升個股和香港市場交易量和活躍水平，去年上市的阿里巴巴已滿足上交所及深交所的規定在聯交所上市滿6個月及其後20個港股交易日，其餘日均市值、總成交額等亦乎合被納入港股通股票範圍的客觀條件。

若現時的規則和細則得以修訂，華興證券推斷，其他在港第二上市被納入港股通的時間可能進一步縮短，或可能以會否被快速納入恒生綜合指數等指數産品作爲判斷標準，當中第二上市的網易 （09999） 及京東 （09618） 已符合被快速納入恒生綜合指數的標準。

來港第二上市及生物科技優質公司被納入港股通和主要指數産品後，華興證券認為，有利提升個別股份、香港市場交易量、活躍水平與估值水平，從而形成良性循環。

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責任編輯：謝卓榮