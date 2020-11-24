  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (二) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

業主疫市加租　年青夫婦不甘心　即轉買屯門樓上車

股樓投資 16:19 2020/11/24

分享：

經濟不景，加上爆發第四波疫情，住宅租金持續受壓，惟有個別業主「疫市」加租一成，終加租不成，兼失去租客，而這租客則趁機買屯門樓，成功做業主。 

中原鍾宏遠說，屯門時代廣場C座中層10室，實用面積325平方呎，兩房間隔，原開價500萬元，獲區內租客洽詢，終減至486.8萬元易手，實用呎價14,978元。資料顯示，原業主於2015年4月，以360萬元買入單位，持貨5年，現帳面賺126.8萬元，物業期內升值35%。

代理續說，買家為一對年青夫婦，最近與業主商議續租，但被加租一成，認為現時經濟不景，業主卻大幅加租，不甘心捱貴租，反正有足夠首期資金，所以趁低息置業。 以上述單位為例，成交價486.8萬元，若承造九成按揭，分30年還款，利率2.15厘計，每月供款16,524元，壓力測驗下的最低每月入息要求則約39,870元。 

【買樓理財】新盤搶客　二手樓減價賣　哪區最多減價盤？【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

慈父慈母為迎接孖胎出世　斥千萬「換大屋」　再花近百萬裝修
2020/11/20
慈父慈母為迎接孖胎出世　斥千萬「換大屋」　再花近百萬裝修
【疫情再臨】業主求甩貨　劈價百萬低市價沽　代理：準買家有經驗　冀執平貨
2020/11/22
【疫情再臨】業主求甩貨　劈價百萬低市價沽　代理：準買家有經驗　冀執平貨
【疫市筍盤】鍾情新地半新盤　見有低市價放盤　上車客即入市做業主
2020/11/23
【疫市筍盤】鍾情新地半新盤　見有低市價放盤　上車客即入市做業主
【時光倒流價】業主向現實低頭　不再高價放盤　東涌海景大宅造價創入伙後新低
2020/11/23
【時光倒流價】業主向現實低頭　不再高價放盤　東涌海景大宅造價創入伙後新低
【買樓理財】新盤搶客　二手樓減價賣　哪區最多減價盤？
今日
【買樓理財】新盤搶客　二手樓減價賣　哪區最多減價盤？
二手市場 屯門時代廣場 Trend Plaza

上一篇文章

【疫市成交】租客睇樓近半年屢遭捷足先登 遇上心儀盤放工即趕去睇樓 拍板680萬購入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?
【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低
【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低
【名人沽貨】林奮強今年兩度賣樓　套現逾半億　樓市響警號？
【名人沽貨】林奮強今年兩度賣樓　套現逾半億　樓市響警號？
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支