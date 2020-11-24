業主疫市加租　年青夫婦不甘心　即轉買屯門樓上車

經濟不景，加上爆發第四波疫情，住宅租金持續受壓，惟有個別業主「疫市」加租一成，終加租不成，兼失去租客，而這租客則趁機買屯門樓，成功做業主。

中原鍾宏遠說，屯門時代廣場C座中層10室，實用面積325平方呎，兩房間隔，原開價500萬元，獲區內租客洽詢，終減至486.8萬元易手，實用呎價14,978元。資料顯示，原業主於2015年4月，以360萬元買入單位，持貨5年，現帳面賺126.8萬元，物業期內升值35%。

代理續說，買家為一對年青夫婦，最近與業主商議續租，但被加租一成，認為現時經濟不景，業主卻大幅加租，不甘心捱貴租，反正有足夠首期資金，所以趁低息置業。 以上述單位為例，成交價486.8萬元，若承造九成按揭，分30年還款，利率2.15厘計，每月供款16,524元，壓力測驗下的最低每月入息要求則約39,870元。

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