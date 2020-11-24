【方圓公關人生@iM網欄】原來老人院生意好賺又穩陣 一隻派高息 低風險 極之悶的港股   

過去一年肺炎肆虐、社會嘶裂、政治爭拗、經濟下行等敗象令香港處於水深火熱之中，唯股票及金融市場表現反而未算太差，港股焦點輪流轉，醫藥、生化科技、ATM、內需、汽車等行業，新舊經濟股、概念股輪流炒作，筆者怕死，幾萬億市值的巨股不敢高追，未有盈利都上市炒到飛天的生物科技B股更不會沾手，結果未能享受暴炒的升幅，當然也沒有高位中伏。

投資者對股票種類以至衍生工具的選擇取捨，從來都是風險管理的學問，肺炎疫情重創全球經濟，但亦造就一眾疫症受惠股乘勢而起，例子有遙距工作概念股Zoom（NASDAQ：ZM）由低位62美元井噴式升至588美元，何其壯觀；發掘十倍股當然並不容易，而在中資股主導的港股市場當中，本土企業股份愈來愈被邊緣化。近日嘉濤（香港）控股（2189.HK）發盈喜，預計9月止六個月公司擁有人應佔溢利將較2019年同期至少增長50%，公司業務單純，就是在香港經營安老院及護老業務。

在低迷市況下還有傳統企業發盈喜已經夠吸睛，而嘉濤控股做香港人生意、全實體經營而完全沒有網上業務、亦沒有涉足國內市場，公司盈利持續穩定上升，現金流強勁穩定，派息比率（Payout Ratio）高達80%，股東收六至八厘息回報，同樣條件的股票應該絕無僅有了。

回顧一下這家安老院集團的業績，嘉濤控股在六月公布全年業績錄得純利4,787萬港元，增長26.4%，每股盈利5.04仙，全年共派息4仙，淨利潤率（Net Profit Margin）高達34%，集團旗下共有八間院舍合共提供1,129個宿位，整體入住率高達97%接近「全院滿座」，每月收入平均1,634萬元，當中85.8%來自宿位費用，14.2%為銷售安老院相關物品例如餐飲及尿片等老人用品。

安老院及護老生意針對的是銀髮族以及有經濟能力照顧家中長者的中產人士，而安老院業務的吸引之處，是無論經濟好壞，老人院住宿費平均升幅可達一成，主要原因是市場上老人院宿位求過於供，而且安老院經營商只要滿足到社會福利處買位計劃的要求，就可享有政府補貼，目前在嘉濤控股的宿位當中約有一半就是政府購買的宿位。社會福利處自1998年起推行「改善買位計劃」，向私營護理安老院購買宿位，約萬多元的老人院每月宿費，只會向老人家收取1,763元（甲一級）及1,656元（甲二級）的費用，餘下九成開支由政府支付。目前全港輪候政府資助宿位超過40,000人，平均輪候時間兩至三年。港府於2020-2021年度用於安老服務的經常開支預算為122.7 億港元，上升18.8%，較三年前增幅達63.7%。

香港上市的「老人院」股選擇不多，除了嘉濤控股之外尚有松齡護老（1989），不過市場焦點是松齡護老在年初「高價」賣殼， 以7.73億港元將4.69億股股份售予鄧成波家族，作價之高令人羡慕，其安老院業務好像沒太多人談論。

本文以上內容絕非股票推介，也不構成投資建議，因為有些股票實在好悶，不過讀者有心機閱讀本文至此，應該有機會是那些希望「靜靜地咁贏」的投資者。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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