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【航空業自救】卡塔爾航空推學生專屬飛行常客計劃　享特價機票額外行李額度兼免費WiFi

商業 17:15 2020/11/24

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卡塔爾航空推出全球學生專屬飛行常客計劃「卡塔爾航空學生會」，會員可享特價機票、額外行李額度等優惠。（卡塔爾航空提供圖片）

卡塔爾航空推出全球學生專屬飛行常客計劃「卡塔爾航空學生會」，該計劃由卡塔爾航空的飛行常客計劃「Privilege Club」提供支持，旨在為全球學生在往返校航程期間，提供一系列專屬會員優惠。

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卡塔爾航空學生會會員可享眾多優惠，如特價機票、額外行李額度、靈活改簽、機上免費高速Wi-Fi等。會員將自動註冊成為卡塔爾航空Privilege Club會員，還為應屆畢業生會員提供會員卡升級服務，邀請好友加入學生會的會員更有機會獲贈5,000哩里程獎勵。

會員可獲得一張電子會員卡，並可將其儲存在手機錢包或卡塔爾航空手機應用程式中，會員卡上同時標明了他們的會員等級；18至30歲的全日制和非全日制學生均有資格參加該計劃。

卡塔爾航空集團行政總裁Akbar Al Baker表示，旅行是學生生活的重要一環，許多學生選擇出國就讀大學或是進修，而大學長假是他們探訪親友或探索世界的機會。

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【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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