【一帶一路】穆迪︰疫情令「一帶一路」成員國信貸壓力驟升　中國投資額急跌

▲ 穆迪表示，中國今年對一帶一路成員國的投資大減。

國際評級機構穆迪最新告指出，新冠肺炎疫情將對中國主導的「一帶一路」倡議產生長期影響，包括成員國信用壓力上升，未來兩年獲得的新投資可能減少。報告更指出，中國對一帶一路成員國的投資從2019年的1047億美元，回落至2020年上半年的235億美元，而成員國信用壓力更為中國貸款機構帶來風險。

穆迪高級副總裁Rahul Ghosh表示：「疫情期間信用壓力增大將抑制對一帶一路倡議的新投資，即便中國的政策目標繼續支持一帶一路倡議活動，在2023年前新投資也不太可能恢復至2014至2019年的水平。」

報告認為，向信用狀況轉弱的成員國提供項目融資貸款對中國的政策性銀行、一些大型商業銀行和國企而言有風險。但與中國對外資產的整體規模相比，中國的主權風險敞口處於可控範圍。

此外，穆迪副總裁/高級信用評級主任李秀軍表示，近年來一帶一路倡議變得更加綠色。2020年上半年，可再生能源約佔新項目合同金額的58%，高於2014年的18.5%。

大多數成員國的互聯網普及率遠低於全球平均水平，政府將通過投資數字經濟、激發跨境技術流動和提振投資活動來增強其應對未來疫情封鎖措施和經濟受衝擊的彈性。

穆迪認為，雖然上述情況對中國的電信、互聯網和電商企業總體具有正面信用影響，但鑑於電信行業對於國家具有戰略重要性，在某些特定國家實施擴張可能會遭遇阻力。

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編輯︰侯景成