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【知行的投資世界@iM網欄】香氣純正 馬來西亞華僑所鍾情的大六堡茶

名人薈萃 16:36 2020/11/24

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早前遇見香港老牌茶行的做茶老前輩，在聊天的過程中，談到有關20、30年前他們經常有做大六堡茶(也稱六寶茶)銷往馬來西亞的故事，令我很有感觸。這是繼普洱茶以外，一種非常受華人歡迎的名茶，對馬來西亞的華僑特別具有意義，因其茶韻緊緊牽繫著老華僑的思鄉百年歷史。

清朝嘉慶年間，廣西六堡茶已被列為24名茶之一。它的興起與馬來西亞在過去百年間非常興盛的採礦業有關。該國屬於熱帶型氣候，礦山內的礦洞非常潮濕，到當地謀生的華僑採礦者每天需要忍受濕熱的氣溫，亦要長期浸泡在溪水中。上熱下濕的狀態、惡劣的天氣，加上辛勞的工作以及水土不服，令生活環境非常難熬。而六堡茶的茶性溫，除具有一般茶的保健作用外，它的清熱、潤肺、消暑、去濕是其最大特性，對華僑礦工正正起到一定的紓緩及治療作用，符合他們的需要，同時亦能撫慰他們的思鄉之情，正所謂月是故鄉明，茶是故鄉濃呢。

談到六堡茶的歷史，由於它主要是用作外銷的茶品，故此當地較少喝到老六堡茶，而銷售區域以香港為主，專銷此茶到大馬的香港陳春蘭茶行最具代表性，每年進口量曾達數萬公斤之多，另外較有名氣的是慎昌茶庄選裝「四金錢」等。他們主要購茶到港進行加工製作，再轉運往大馬，故此香港的茶人亦很少接觸到六堡茶。

六堡茶的原料產於廣西蒼梧縣六堡鄉，分布於蒼梧、賀縣、岑溪等地。茶樹為灌木型中葉種，芽色有青、紅、白三種，其中以青芽最多，產量和品質也較好。六堡茶湯色紅亮，滋味純和爽口，香氣純正，亦較適合長期收藏。其中陳茶最為優質，較陳的六堡茶香氣會轉化為藥香，茶湯亦較甜，生津持久。
據過往歷史，六堡茶的製作是用茶樹新芽、嫩葉和嫩莖，初製已殺青、搓揉、渥堆、複揉、乾燥，其後經過一番精製程序、再陳化等傳統工藝製成六堡茶黑茶，製作工藝較一般普洱茶更繁雜及時間更長。傳統的六堡茶均以竹簍裝載，一竹簍裝載的六堡產茶的重量約為40-50公斤，由於主要銷售對象是大馬，這個裝載重量較易運送。


現時20、30年較舊的六堡茶，每每一市斤要數萬元。30年以上的六堡茶較為難求，價格亦不斷上升，若能遇到，飲茶人絕對值得收藏以作投資或品飲之用，其未來價值不容忽視。

 

作者_潘鐵珊簡介：

外號知行者，在投資世界裏往往是知道就要行動，否則機會一瞬卽逝。曾經歷超過10個以上的牛熊大浪，亦成功選中優質大升股如沙士時的東方海外及溶斷時的深A美的電器，回報以倍計。閒來亦喜歡另類收藏如沉香，普洱茶，半寶石晶石及古代文玩⋯⋯等

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