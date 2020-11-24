【香港出口】10月出口貨值按年微跌1.1%　遠遜市場預期

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年10月份本港整體出口貨值與上年同月比較下跌1.1%，遠遜市場預期的9%；而進口貨值則上升0.6%。

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繼今年9月份錄得9.1%的按年升幅後，10月份商品整體出口貨值為3,447億元，較去年同月下跌1.1%。商品進口貨值為3,814億元，較去年同月上升0.6%。今年10月錄得有形貿易逆差368億元，相等於商品進口貨值的9.6%。



2020年10月與去年同期比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌2.3%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是泰國（跌24.0%）、新加坡（跌20.3%）和韓國（跌7.6%）。輸往中國的整體出口貨值亦下跌1.4%。另一方面，輸往越南和台灣的整體出口貨值則錄得升幅，分別升15.3%及13.7%。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌3.9%）。另一方面，德國的整體出口貨值則錄得3.3%升幅。



部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減70億元，跌10.1%）和「衣物及衣物配件」（減15億元，跌20.4%）。然而，「非鐵金屬」（增31億元，升155.9%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增25億元，升7.3%）、「非金屬礦物製品」（增15億元，升11.1%）和「電動機械、儀器和用具及零件」（增13億元，升0.9%）的整體出口貨值則錄得升幅。



政府發言人表示，十月商品出口貨值按年輕微下跌。輸往內地和美國的出口均轉為溫和下跌，輸往多個其他主要亞洲市場的出口也錄得跌幅。然而，輸往歐盟的出口轉為溫和上升。



展望未來，雖然內地經濟可望繼續強勁增長，但多個先進經濟體的疫情惡化料會拖慢其復蘇，或會窒礙香港出口的恢復。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐談判也值得關注。政府會密切留意相關發展。

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責任編輯：葉泳珊