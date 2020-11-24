【善聞拾慧@iM網欄】年底回顧 從失敗中學習

很快又到了年底，又是時候做做回顧。今年疫情和社會變化來得風高浪急，有時候都不清楚如何自處。而記得年中辦「失敗博物館」展覽的時候，合作的拍檔又再笑說我是「三失專家」 — 讀書失敗、感情失敗、生意失敗。」。回想起來，去年我確曾歷這樣的一個階段 — 那時候一心計劃到新加坡升學，修讀一年的公共行政的碩士課程，於是去年年頭的時間基本上都不敢開拓新的業務，也不太敢接下長期的生意，因為怕自己到了新加坡之後就應付不來。但另一方面，又知道如果公司不繼續發展下去，會對生活構成一定壓力。那種感躊躇難決的時刻，讓我感覺到甚麼是「患得患失」，好像能夠會擁有一些東西，但又好像甚麼都沒有。

幸而，這種感覺大約數個月左右就過去了，因為新加坡的升學計劃失敗了。那邊學校希望我修讀兩年期的課程，仔細算過，發現自己未必能夠應付兩年的機會成本，於是就放棄了，也加快了自己在社會創新方面的業務發展，也很幸運地，在朋友、客戶的推薦，再加上自己多年來在傳媒、市場營銷的經驗，公司的業務算是上了軌道，自己也慢慢地摸清楚發展的路向，知道自己追求的是甚麼。

記得去年在獎學金面試的時候，也有一位評審問我：「你要到新加坡讀公共行政，但你本科和工作都沒有相關經驗，你覺得自己到時可以怎樣跟你的同學溝通？」

其實一直以來，我都知道自己沒有甚麼很大的才幹，也有點笨拙。後來入選了一個亞太區的青年領袖計劃，那時候 Michelle Obama 在台上的分享，令我突然明白了我們也不用太看輕自己。她大約的意思是說：「以前也有很多人質疑我為甚麼能夠坐在這裡，有時候也會不習慣出席一些場合，但你要明白，你是值得擁有這個機會的，所以你才會在這裡，你要習慣在這裡 (Being here)。」

也記得當時有一個課堂也是滿有意思的，那個課堂的導師教曉我們把外在的頭銜、名譽都通通摘下來，再看看自己裡面還有甚麼，誠實地面對自己的感受和弱點，因為這才是決定我們是一個怎樣的人。

作者_張樂芹簡介： 社會創新策略顧問，亞太區青年發展基金 共同創辦人，相信比起成功，我們更應學習面對失敗，亦希望透過創新教育與 科技可以拉近青年貧富的差距，找回社會的流動力。

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