【智取英文@iM網欄】閱讀理解懶人包(II)　睇文搵答案冇難度

繼上期,今期筆者繼續為大家介紹及講解在作答英文卷一Reading時需要注意的一些細節和重點。今期會著重於為大家解釋如何在文章中迅速找到重點和迅速在文章中找到問題的合適答案。

講重點

一篇閱讀文章算不上長,也不是短,在考試中如何在有限的作答時間內完成所有問題是一門學問。今日就為大家帶來一個小技巧,就是 “講重點”。

一般我們在講話時,一開始就會標明重點,務求令他人明白我們在講解什麼,而閱讀文章都一樣。一篇文章的重點離不開標題和主題句,透過閱讀標題我們能夠迅速得知文章是關於甚麼,而透過閱讀主題句便能夠迅速得知該段落是關於什麼。因此只需要在正式答題之前,迅速找出標題和主題句並閱讀,便能夠知道文章的大概。這樣一來,就算考生不明白文章的一些細節,起碼可以知道文章的主題,答題的答案也不會偏離太多。

認親認戚

相信有很多同學和考生在答卷時看到閱讀文章已經卻步,皆因文章全是英語而認識的詞語也不多,所以感到十分徬徨。今日就為大家帶來一個小技巧,就是 “認親認戚”。

大部分時間,問題內總會全有一些關鍵字眼,以表達問題所問的東西,或一些指導致字眼,引領考生到答案所在的部分。這些時候只要善用它們,在文中找到相對應的元素便能夠大大縮窄答案的所在範圍,即使未必明白背後的意思,仍然有機會找到答案,名副其實的 “認親認戚”。

例: According to paragraph 5, what makes Peter so angry?

以上題目的關鍵字眼當然包括paragraph 5,what,Peter和angry。在這些字眼的幫助下,考生只需要到第五段找出這些它們,便能夠找到與他們相關的句子再從中找到合適的答案,而不需要整個第五段閱讀一遍,有效縮減答題時間,及提升答題準確率。

今天的分享到這裏暫告一段落,想要了解更多有關於英文卷一-reading的技巧和貼士,敬請繼續留意。

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

