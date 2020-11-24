【異動股】集裝箱訂單排至明年首季 中集AH股全日分升8%及4%

內地集裝箱產銷商中集集團（02039）管理層在互動平台表示，航運復甦、集裝箱需求復甦對公司經營有正面影響，目前公司集裝箱訂單已經排到明年一季度，毛利率在今年三季度也已經回到正常水平。集團刺激該股升近4%報13.82元，其A股(深：000039)更全日大升8%，報16.9元人民幣。

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較早前，中集公布9月止第三季度業績，錄得約8.8億元人民幣盈利，較去年同期虧損約4,350萬元人民幣有顯著改善。由於第三季盈利強勁，集團９個月首3季純利6.98億元人民幣，按年升9.6％；期內營業收入約635.9億元，按年升3.1％。集團集裝箱業務表現反彈，箱價比去年大幅上揚。首三季乾貨集裝箱累計銷量59.4萬個標準箱（TEU），雖按年減少17％，但跌幅比半年度收窄逾20％。

集團指上半年受疫情影響，全球集運需求跌入低谷，客戶普遍減少新箱採購。但隨着歐美疫情緩解進口需求激增，以及第二季以來中國出口的持續改善，集運需求出現大幅回升，其客戶在第三季恢復並加大了對新箱的採購力度，集裝箱平均箱價同比去年有大幅度提升，令今年集裝箱行業整體利潤率有明顯改善。

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