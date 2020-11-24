康宏爭奪戰｜馬時亨專訪：康宏百般阻撓參與周四EGM　證監港府若不理是香港悲劇

▲ 馬時亨在康宏EGM指，康宏現有董事會百般阻撓其參與。

佳兆業 （01638） 太子爺郭曉群、與台灣富邦的康宏環球 （01019） 董事會爭奪戰本周進入關鍵日程，康宏本周四（26日）舉行特別股東大會（EGM），表決罷免現有董事會成員，同時委任郭曉群、馬時亨和石禮謙等人入局。馬時亨接受本報專訪時稱，種種跡象顯示康宏現有董事會百般阻撓郭曉群和他參與EGM，他、石禮謙以及代表部分小股東的謝偉俊已去信康宏，表明周四必然到場，爭取參與EGM，再次狠批康宏「完全違反企業管治原則」。

康宏上周公告，會限制最多25名股東入場參與EGM，會以抽籤形式決定入場股東，而透過直播參與的人士可發表意見但不可通過直播投票。與此同時康宏在EGM前委任兩名新任董事，包括富邦香港前行政總裁李晉頤，並已經生效。

馬時亨指出，小股東3年都無法得知康宏業績，也沒有召開股東周年大會，相反現有董事會委任與富邦有連繫新董事，批評完全沒有透明度，質疑康宏在多年未有舉行股東會再委任董事的正當性，「為何不委任我和石禮謙，我的資格不會差過他們」。

馬時亨表示，已聚集逾50%康宏股權去信證監會，要求介入。他續稱：

希望證監會、政府正視事件，企業管治是香港國際金融中心的基石。現在有一家具規模的金融機構破壞（公司管治）到這個程度，仍坐視不理，是香港悲劇。

康宏爭奪戰糾纏近3年 牽涉曹貴子案

據康宏最新股東架構資料，佳兆業主席郭英成兒子、現年29歲的郭曉群持股46.68億股或29.91%權益，富邦一方就持股約29.98%權益，另外佳兆業前員工陳佩雄持股7.26%權益。

康宏2017年多名時任管理層捲入曹貴子案而離任，公司也從同年12月7日停牌至今。郭曉群2017年曾動議改組董事會，但在當年EGM中，被視為富邦代表、康宏主席陳志宏以郭曉群、陳佩雄股份或來自曹貴子，其股份「有疑問」為由，「DQ」禁止郭曉群、陳佩雄二人投票。

郭曉群一方於法庭興訟挑戰2017年EGM決定，敗訴後再上訴，法庭料於今日會判決其上訴。

「我從商、做官47年，做事不會不合理」

訴訟未有明確結果前，郭曉群一方今年9月再出新招，再次建議改組現有董事會。

馬時亨於法庭判決公布前接受本報訪問稱，不論結果都會尊重法庭裁決，但認為法庭僅考慮法律觀點，焦點較窄，認為從邏輯上康宏現有董事會都在「玩殘」企業管治原則，多次重申其觀點不止從郭曉群一方出發，「我從商、做官47年，做事不會不合理」。

馬時亨稱，康宏處理事件的手法帶來多個疑團，若康宏董事會認為郭曉群「是偷、是搶回來」，為何不報警、不報證監會，單方面在股東會「滅聲」，又指康宏最新舉行EGM變相認可郭曉群一方的股份，做法矛盾。

馬時亨續指，即使不考慮郭曉群的股份，康宏3年不披露財務報表、不舉行股東會都在傷害其他小股東。他指，康宏年內辭退羅兵咸永道為核數師，從未交代詳情，他引述消息指，當中或與羅兵咸永道無法核實部分與曹貴子相關的帳目，但認為康宏可發「保留意見（qualified opinion）」的財報，而非完全不讓投資者看到公司盈虧、資產。

對於近期有傳聞指，美國上市的AGBA擬洽購康宏部分業務，並可能提供小股東退出機會，馬時亨指，郭曉群一方已發聲明沒有接洽AGBA，認為有「有心人放風」稱公司仍有價值。

馬時亨又指，他初介入康宏事件時，台灣富邦一方曾表達意願願商議，但過去一兩周已見明顯阻力，認為有人想違反遊戲規則，重申不論如何他都會在周四赴EGM會場見證。

相關文章：

【康宏爭奪戰】馬時亨期望康宏主席公平處理每個股東投票權

康宏爭奪戰｜郭曉群尋法庭事先限制康宏阻其投票遭駁回 馬時亨：冀EGM公平公開公正處理（第二版）

康宏爭奪戰｜郭曉群尋法庭確認投票權 馬時亨：相信法治

康宏爭奪戰？｜康宏：收到佳兆業郭曉群召開股東特別大會通知 尋求罷免全數董事

康宏爭奪戰？｜馬時亨應佳兆業出山、「郭家想同富邦蔡家合作」 10年前曾與富邦愛將合作

記者：麥德銘