【聖誕節】置地廣塲舉行慈善聖誕市集　夢幻聖誕樹和雪人伴你感受節日氣氛

聖誕節臨近，今年置地廣塲繼續以聖誕小熊為主題，舉行一系列Spirit of Giving 聖誕主題活動，更會在置地廣塲中庭舉行慈善聖誕市集。

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置地廣塲今年的慶祝活動將與聖誕小熊和全新小熊家族成員的北極小熊，以及一眾朋友攜手登場。今年該商場的主題以慈善為靈感，而聖誕小熊、北極小熊及夢幻雪人亦將現身於置地廣塲。

置地廣塲中庭將會設置夢幻大雪人和聖誕樹，在其襯托下舉行慈善聖誕市集。市集內的特色店鋪將會呈獻精緻的節日小食、讓大眾留下聖誕願望，更有聖誕裝飾、聖誕襪等。店舖的所有收益將全數分別撥捐以下機構：協青社、香港願望成真基金及陳校長免費補習天地。

意猶未盡的顧客更可於即日至12月31日到訪置地廣塲中庭3 樓，體驗期間限定的聖誕市集。從超過12家置地廣場的商店及品牌中享受獨家禮遇和香港首度引入的產品。

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除了慈善活動外，置地廣塲亦準備了一系列的購物禮遇。顧客由即日起至 12 月 31 日在置地廣塲消費港5,000 元或以上，即可獲贈高達 7%的置地廣塲禮券回贈。

顧客凡於 CAFÉ LANDMARK 品嚐以聖誕小熊為主題的下午茶二人套餐，可在別緻的雪人餐盤上享用精美茶點，只需488元連加一服務費，當中20元更會撥捐慈善機構。文華餅店更會推出 15 厘米高的獨家聖誕小熊朱古力、COVA Caffé 亦有聖誕糕點和 LE SALON DE THÉ de Joël Robuchon 的精緻朱古力棒棒榶，均以聖誕小熊和雪人為主題。

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責任編輯：葉泳珊