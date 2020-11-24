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【宏觀中國】PPP模式引社會資本　首三季兩新一重項目吸金萬億

股樓投資 15:37 2020/11/24

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自疫情以來，中國政府開支大，任何投資、駛費都要精打細算，例如放水讓企業借貸自救，固定資產投資也希望通過PPP（政府與社會資本合作）的模式，來引入民間資金。

【港股追蹤】濠賭股極速反彈 銀娛今日重上60元關口，請看【見下頁

國務院總理李克強主持視頻座談會時，冋地方政府負責人稱，當前基礎設施和公共服務項目，遇到的一大問題就是融資難，加強政府資金引導，可以在一定程度上解決項目資本金問題，進而緩解社會資本的融資壓力。

其中，今年當局就容許地方專項債作為重大項目的資本金，便是解決項目融資困難的措施之一。

隨着今年當局大力推動包括新基建在內的「兩新一重」，即新基建、新型城鎮化建設和交通、水利等重大工程，開始激起了民間投資的意欲。

【施政報告】傳互聯互通納入第二上市及生科股 阿里網易港交所中午升逾2%，請看【見下頁

資料顯示，今年有關「兩新一重」的項目，首三季的新入庫項目有605個，投資額達1.19萬億元人民幣，佔全部新入庫項目投資額的87.7%。

分析指出，數據反映了國內基建投資正發生實質變化，以5G網絡、數字信息等為代表的新基建投資步伐全面加快，同時也表明當局為社會資本提供更多優質項目的政策導向。

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記者：林衛

中國 城鎮化 固定資產投資 李克強 基建

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