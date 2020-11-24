嫦娥五號探測器順利升空　開展登月採樣任務

▲ 內地長征五號遙五火箭今晨4時30分搭載「嫦娥五號」探測器，成功發射升空。

內地長征五號遙五火箭今晨4時30分搭載「嫦娥五號」探測器，成功發射升空，正式開啟中國首次在月球表面自主採集土壤樣本並帶返地球之旅，預計整項任務需時23天。

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據新華社報道，嫦娥五號月球探測器由「軌道器」、「返回器」、「著陸器」與「上升器」四部份組成，在經歷地月轉移、近月制動、環月飛行後，著陸器和上升器組合體將與軌道器和返回器組合體分離，並著陸在月球正面西北部的吕姆克山脈（Mons Rümker）。著陸器將會自主採集月球表面約2kg土壤樣本，放入上升器當中，再由上升器回返月球軌道，與軌道器對接。

由發射、入軌、降落月球表面、月面採樣、月表起飛、軌道交會對接、樣本轉移到返回地球，這一系列的高難度動作預計共需要花23天。

報道又稱，嫦娥五號這次任務主要是開展著陸點區域形貌探測和地質背景勘察，獲取與月球樣品相關的現場分析數據，建立現場探測數據與實驗室分析數據之間的聯繫；對月球樣品進行系統、長期的實驗室研究，分析月壤結構、物理特性、物質組成，深化月球成因和演化歷史的研究。

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如果是次任務成功，中國將會是繼美國和前蘇聯後，第三個採集到月球樣本的國家。根據中國計劃，未來將會再發射嫦娥六號、七號和八號探測器進行月面技術測試，研究在月球建立永久科研基地的可行性，預計2030年前後實現載人登月任務。

責任編輯：施雯雯