  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (二) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

嫦娥五號探測器順利升空　開展登月採樣任務

科技 16:12 2020/11/24

分享：

內地長征五號遙五火箭今晨4時30分搭載「嫦娥五號」探測器，成功發射升空。

內地長征五號遙五火箭今晨4時30分搭載「嫦娥五號」探測器，成功發射升空，正式開啟中國首次在月球表面自主採集土壤樣本並帶返地球之旅，預計整項任務需時23天。

【科技狂人】馬斯克宣布　SpaceX將直播星際飛船高空測試過程

據新華社報道，嫦娥五號月球探測器由「軌道器」、「返回器」、「著陸器」與「上升器」四部份組成，在經歷地月轉移、近月制動、環月飛行後，著陸器和上升器組合體將與軌道器和返回器組合體分離，並著陸在月球正面西北部的吕姆克山脈（Mons Rümker）。著陸器將會自主採集月球表面約2kg土壤樣本，放入上升器當中，再由上升器回返月球軌道，與軌道器對接。

由發射、入軌、降落月球表面、月面採樣、月表起飛、軌道交會對接、樣本轉移到返回地球，這一系列的高難度動作預計共需要花23天。

報道又稱，嫦娥五號這次任務主要是開展著陸點區域形貌探測和地質背景勘察，獲取與月球樣品相關的現場分析數據，建立現場探測數據與實驗室分析數據之間的聯繫；對月球樣品進行系統、長期的實驗室研究，分析月壤結構、物理特性、物質組成，深化月球成因和演化歷史的研究。

【登陸月球】NASA首次發現陽光照射的月球表面存有水分

【登陸月球】阿聯酋擬2024年探月車登陸月球

如果是次任務成功，中國將會是繼美國和前蘇聯後，第三個採集到月球樣本的國家。根據中國計劃，未來將會再發射嫦娥六號、七號和八號探測器進行月面技術測試，研究在月球建立永久科研基地的可行性，預計2030年前後實現載人登月任務。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【科技狂人】馬斯克宣布　SpaceX將直播星際飛船高空測試過程
2020/11/04
【科技狂人】馬斯克宣布　SpaceX將直播星際飛船高空測試過程
【登陸月球】NASA首次發現陽光照射的月球表面存有水分
2020/10/27
【登陸月球】NASA首次發現陽光照射的月球表面存有水分
【登陸月球】阿聯酋擬2024年探月車登陸月球
2020/10/05
【登陸月球】阿聯酋擬2024年探月車登陸月球
【重返月球】NASA夥拍四家本土企業　為月球任務開發新技術
2020/07/09
【重返月球】NASA夥拍四家本土企業　為月球任務開發新技術
天文學 中國 新華社 地球 月球

上一篇文章

網上支付遭針對性攻擊　金融機構宜與科企聯手抵禦

下一篇文章

【時代終結】三星Z Fold 3或提早於明年中發表　將配備S Pen支援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首
【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首
【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高
【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高
【每日焦點】蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新　夥微軟合作新增Xbox Series X手掣支援
【每日焦點】蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新　夥微軟合作新增Xbox Series X手掣支援
【iPhone】傳蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新iOS 15 系統
【iPhone】傳蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新iOS 15 系統
【倣效蘋果】華為推出自家處理器電腦MateStation B515
【倣效蘋果】華為推出自家處理器電腦MateStation B515
【Tesla對手】福特新電動車Mach-E　續航力直逼Tesla
【Tesla對手】福特新電動車Mach-E　續航力直逼Tesla