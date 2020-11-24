【大行點睇】中韓疫情反彈影響銷售 百威亞太遭大和下調評級

大和發表研究報告指，11月內百威亞太（01876）累升37%，主要是因集團將成為恒指成份股，及第三季餐飲銷售強勁復甦所帶動。但近日百威的兩大核心市場內地及南韓的確診數字增加，加上冬季是啤酒銷售淡季，使集團短期內缺乏催化劑，面對的短期風險正在提升。該行將集團評級由「優於大市」下調至至「持有」，維持目標價27元。百威今日微跌3.1%，收報28.25元，成交3.6億元。



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大和指，疫情將影響百威銷售，南韓及內地近日的確診個案較十月明顯上升，當地政府亦再次收緊社交距離措施，相信會對啤酒銷情造成衝擊。另外，據內地統計局數據，10月中國工業總產值按年下降11%，9月則按年增長2%，顯示第4季行業需求放緩，為啤酒行業的淡季。

大和認為，百威短線銷量存在壓力，或會影響收入，所以調低2020至2022年純利預測6%至7%。但該行對內地啤酒行業看法仍然正面，百威亞太的議價能力仍高。



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