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【南韓疫情】青年較易成隱性患者 南韓首都圈再上調防疫警戒級別

環球政經 15:38 2020/11/24

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南韓疫情持續，繼周日(22日)破300宗個案，南韓於當地時間周二(24日)單日錄得新增349宗確診案件，再次出現超過300宗的情況，同日起當地政府上調防疫警至第2級。

【南韓疫情】 南韓單日增至223宗 累計全國達2.8萬宗 連續3天錄得逾200單確診：【下一頁

據了解，南韓發布有關新冠肺炎的調查研究顯示，適齡入伍青年的抗體比率較其他年齡層高，意味年青人較易成為隱性患者，或許是南韓防疫的隱憂。調查是由8月中至10月底向1,379名人士進行抗體檢測，發現血清抗體陽性率為0.07%；同時在9月至10月期間向6,859名入伍適齡青年進行測試，結果發現比率較高於0.22%，高於普遍人，該部部長鄭銀敬表示有必要增加針對青年的防疫措施。

【新冠肺炎】世衛：中國保證盡快安排國際專家　赴華調查新冠病毒起源：【下一頁

到現時為止，南韓的社區感染病例達320宗，確診個案更是遍佈全國16個市、道等發生群聚感染，並從醫療機構、宗教場所，學校、親友聚會、辦公室及餐廳等途徑傳播病毒；當中217宗病例來自首都圈，是連續5日出現逾200宗個案。由於南韓中央災難安全對策本部上調區內防疫級別，並推出各種防疫措施，包括每晚9時後餐廳禁堂食僅准外賣；室內表演場所及練歌房等則須暫時營業，婚禮及葬禮則可最多99人入場，並禁止於宗教場所內聚餐。

 

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 南韓 疫情

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