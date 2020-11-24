【最低工資】北京最低工資每月2200人民幣　內地網民：請問怎麼生活？

北京市周一（23日）公布當地最低工資保障為年薪2.64萬元人民幣（約3.1萬港元），即每月最低為2,200人民幣（約2,590港元），較去年的2.592萬元人民幣，增加了480元。

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北京市人力資源和社會保障局周一針對13個行業：食品製造業、通用設備製造業、儀器儀表製造業、汽車製造業、房屋建築業、土木工程建築業、建築裝飾業、批發業、百貨零售業、旅遊飯店業、房地產開發經營業、物業管理業、出版業，發布工資指導線。

最低工資標準保障民眾的最低工資收入，當中不包括僱員在中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環境或條件下的津貼；僱員的加班工資；僱員應繳納的各項社會保險費和住房公積金；根據國家和北京市規定不計入最低工資標準的其它收入。

公布內容引起內地網民熱烈討論，有人質疑月入2,200元不足以在北京生活，直言：「只夠吃飯，水都不能多買一瓶吧。」也有人指：「工資不漲，物價上漲。永遠活在最艱難。」更有人笑指要到香港做洗碗工了。

根據香港勞工處資料，現時本港法定最低工資為每小時37.5元， 若每日做9小時，每月工作26日， 月薪為8,775港元。

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責任編輯：楊子瑩