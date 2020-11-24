【口硬唔認輸】拜登競選網站換上政府域名 特朗普「心軟」同意啟動過渡程序?

美國總統大選結束三周後，獲勝的拜登終於今周一（２３日）獲聯邦總務署（GSA）獲批，將競選時使用的網站更換為美國政府域名（US Government Domain），這意味美國政府正式過渡，由特朗普政府過渡到拜登政府。拜登的團隊將接收政府資源如辦公室、保安電腦系統等。過去每逢總統換人，聯邦總務署就負責啟動政府的過渡工作，並讓新團隊有足夠資源準備接手，此舉乃確保政府平穩過渡。

▲ 拜登的競選網站域名已更換成buildbackbetter.gov 。(網上截圖)

今次大選後三周才啟動過渡程序，比過去來得較遲，原因是特朗普拒絕認輸，更告上法庭指大選造假，令聯邦總務署的署長Emily Murphy遲遲未敢啟動有關程序。直至麥芝根州確認選舉結果,她於今周一(23日)才批准啟動過渡程序。而拜登在競選期間使用的網頁buildbackbetter.com 換上美國政府域名buildbackbetter.gov ，意味正式開始接手的工作。

▲ 拜登在Twitter公布其競選網站已更名。(網上截圖)

另一邊廂的，特朗普仍發誓要繼續為其敗選而戰鬥，但表示監督移交的聯邦機構必須「做需要做的事情」，並發推特（twitter）表示體諒美國的總務管理局（GSA）署長Emily Murphy的處境，指她受盡威脅及恐嚇，不想她再受苦。似乎他想暗示因此他才同意GSA啟動過渡程序。而美國國防部在ＧＳＡ宣布後，表示將以專業，有序和有效的方式為拜登團隊提供支持，以符合公眾對國防部的期望以及我們對國家安全的承諾。

▲ 特朗普在twitter表示體諒GSA署長Emily Murphy要啟動過渡程序。(網上截圖)

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責任編輯：鄭靜珊