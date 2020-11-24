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【可持續發展】滙豐與中電源動合作應用太陽能發電　將為滙豐帶來上網電價收入

股市 14:52 2020/11/24

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滙豐香港區營運總監林慧虹（右）及中電源動總裁紀安立（左）為將軍澳滙豐 大廈全新的太陽能裝置揭幕。

滙豐與中電源動近年積極推行可持續發展，一組由中電源動設計、安裝及營運的全新太陽能裝置，在將軍澳滙豐大廈正式啟用。這個建於佔地2,300平方米大廈天台的太陽能系統，已經連接至中電控股 （00002） 旗下中華電力的電網。根據中華電力的「可再生能源上網電價」計劃，將可為滙豐帶來上網電價收入。

滙豐可能改組私人銀行管理層，或涉裁員，詳見【下一頁】

位於將軍澳滙豐大廈天台的太陽能系統，由750塊太陽能板組成，善用太陽能製造綠色能源，每年可發電約22.1萬千瓦時（kWh），相等於54個香港家庭一年的用電量。這個太陽能系統每年可減少10.8萬公斤碳排放量，相等於5,000棵樹一年減除的二氧化碳量。

新世界家族成員加入滙豐銀行董事會，詳見【下一頁】

中電源動為滙豐提供一站式解決方案，從系統設計以至建造、營運及保養。中電源動總裁紀安立表示，很高興與滙豐合作應用太陽能發電，善用天台的空間，原本耗能的大樓也可發電，為應對氣候變化出一分力。

相關文章：太古推「Sustainability We All Count」企劃 推廣踐行可持續發展

 

編輯：陳韻妍

可持續發展 將軍澳 滙豐控股（00005） 中電控股（00002） 電力 太陽能

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