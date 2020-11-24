【美國疫情】民眾提早湧商場購物 避開黑色星期五人潮

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，仍無阻民眾的購物慾。美國部分地區的商場有大量民眾前往購物，他們憂慮政府再次封城，或商場於黑色星期五當日會出現人潮，決定提前外出購物。

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感恩節翌日為黑色星期五（Black Friday），往年一向都是零售業旺季。但受新冠肺炎疫情影響，不少消費者寧願提前外出購物，或改為網購以減低染疫風險。

紐約、密歇根及德州的商場上周六（21日）已有大量民眾前往消費，希望保留於感恩節假期消費的慣例。各地商場都要求民眾要戴口罩才能入内購物，部分商店要求顧客進入前要量體溫。

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密歇根州十二橡樹商場（Twelve Oaks Mall）外的停車場更泊滿了車。50歲的顧客拉塔伊恰克（Anette Ratajczak）表示，她們通常會於假期前往芝加哥度假購物，但因疫情留在當地消費，在周末一次過前往密歇根州東南部最大的三個商場。

有顧客和家人由俄亥俄州前往德州的戶外購物中心消費，她認為於戶外購物是相對較低風險的活動，形容雖然有很多人，但她仍可趁此呼吸新鮮空氣。

紐約州的克羅斯蓋茨商場（Crossgates Mall）隨著假期臨近，到訪顧客人數也逐步回升。商場内的商店員工更表示，部分顧客擔心當地再次封鎖，所以外出購物。

美國全國零售商聯會預計，新冠肺炎疫情不會打擊感恩節假期銷售數字，料今年有望增長3.6％至5.2％。疫情同時加強網購需求，部分零售商的網購運輸服務也面臨考驗。Costco於網站更建議顧客提前購買商品，以確保商品可如期送貨。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國部分地區的商場有大量民眾前往購物，以免政府再次封城或想避開黑色星期五人潮。