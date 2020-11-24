【時代終結】三星Z Fold 3或提早於明年中發表　將配備S Pen支援

▲ 有韓國媒體近日傳出消息指，下一代Galaxy Z Fold 3除了可能有這兩項功能外，甚至會提早在明年中發表。

三星Galaxy Z Fold 2摺疊屏幕手機剛於今年9月發表，不過早前曾經傳出將會支援S Pen，以及具備螢幕下鏡頭設計均未有兌現。有韓國媒體近日傳出消息指，下一代Galaxy Z Fold 3除了可能有這兩項功能外，甚至會提早在明年中發表。

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據韓國媒體《AJUNews》報道，三星正準備下一代的Galaxy Z Fold 3，並且可能會提早於明年6月發表。據悉，Z Fold 3目前正在開發其最終樣品以進行批量生產，而且有可能會支援S Pen以及螢幕下鏡頭功能；而Z Fold 3方面，三星電子與三星顯示器兩間公司將會使用共同研發的技術，讓光線能夠通過螢幕像素之間的縫隙，進而讓螢幕下鏡頭感光。

此外，三星在前兩代的Fold系列手機中，原本想要加入S Pen的支援，但由於三星在摺疊螢幕保護層的研發上遇到困難，因此未能及時在這兩款手機上使用S Pen；不過，由於Galaxy Z Fold 3將採用第二代UTG超薄玻璃層技術，看來S Pen支援有望面世。

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如果有關報道的傳言屬實，2021上半年S系列旗艦、以及年中的Galaxy Z Fold 3都將會支援S Pen，Note系列也就功成身退，三星或將宣布正式停產Note系列手機。

責任編輯：施雯雯