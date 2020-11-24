  • 24°C
香港時間 : 20201124日 (二) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【時代終結】三星Z Fold 3或提早於明年中發表　將配備S Pen支援

科技 15:00 2020/11/24

分享：

有韓國媒體近日傳出消息指，下一代Galaxy Z Fold 3除了可能有這兩項功能外，甚至會提早在明年中發表。

三星Galaxy Z Fold 2摺疊屏幕手機剛於今年9月發表，不過早前曾經傳出將會支援S Pen，以及具備螢幕下鏡頭設計均未有兌現。有韓國媒體近日傳出消息指，下一代Galaxy Z Fold 3除了可能有這兩項功能外，甚至會提早在明年中發表。

【摺疊手機】三星第三代摺疊機Galaxy Fold 3曝光　首度搭載屏下鏡頭技術

據韓國媒體《AJUNews》報道，三星正準備下一代的Galaxy Z Fold 3，並且可能會提早於明年6月發表。據悉，Z Fold 3目前正在開發其最終樣品以進行批量生產，而且有可能會支援S Pen以及螢幕下鏡頭功能；而Z Fold 3方面，三星電子與三星顯示器兩間公司將會使用共同研發的技術，讓光線能夠通過螢幕像素之間的縫隙，進而讓螢幕下鏡頭感光。

此外，三星在前兩代的Fold系列手機中，原本想要加入S Pen的支援，但由於三星在摺疊螢幕保護層的研發上遇到困難，因此未能及時在這兩款手機上使用S Pen；不過，由於Galaxy Z Fold 3將採用第二代UTG超薄玻璃層技術，看來S Pen支援有望面世。

【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首

【華為禁令】傳華為有意恢復生產4G手機　向台廠採購手機零件

如果有關報道的傳言屬實，2021上半年S系列旗艦、以及年中的Galaxy Z Fold 3都將會支援S Pen，Note系列也就功成身退，三星或將宣布正式停產Note系列手機。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【華為禁令】傳華為有意恢復生產4G手機　向台廠採購手機零件
今日
【華為禁令】傳華為有意恢復生產4G手機　向台廠採購手機零件
【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首
2020/11/23
【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首
【摺疊手機】三星第三代摺疊機Galaxy Fold 3曝光　首度搭載屏下鏡頭技術
2020/11/20
【摺疊手機】三星第三代摺疊機Galaxy Fold 3曝光　首度搭載屏下鏡頭技術
【Samsung】Note系列將成絕響？　爆料消息指三星整合旗艦機策略
2020/11/17
【Samsung】Note系列將成絕響？　爆料消息指三星整合旗艦機策略
【5G手機】三星中階Galaxy A42 5G手機登港　僅售3,198元
2020/11/09
【5G手機】三星中階Galaxy A42 5G手機登港　僅售3,198元
流動裝置 南韓 顯示器 Samsung 鏡頭

下一篇文章

台廠和碩於印度投資逾11億元　興建iPhone工廠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【倣效蘋果】華為推出自家處理器電腦MateStation B515
【倣效蘋果】華為推出自家處理器電腦MateStation B515
【Tesla對手】福特新電動車Mach-E　續航力直逼Tesla
【Tesla對手】福特新電動車Mach-E　續航力直逼Tesla
【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高
【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高
【每日焦點】蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新　夥微軟合作新增Xbox Series X手掣支援
【每日焦點】蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新　夥微軟合作新增Xbox Series X手掣支援
【iPhone】傳蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新iOS 15 系統
【iPhone】傳蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新iOS 15 系統
【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首
【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首