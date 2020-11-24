【疫情第四波】宅在家煮食　崇光銅鑼灣店推石川縣物產展

▲ 崇光銅鑼灣店將於11月25日至12月1日期間，舉行石川縣物產展。（資料圖片）

本港爆發第四波疫情，市民又要繼續留在家中煮食。近來愈來愈多零售商推出消費優惠，崇光銅鑼灣店將於11月25日至12月1日期間，舉行石川縣物產展。是次活動有多款石川縣特色產品，包括加賀金箔入純米酒金彩（700ml）、金箔清酒金乃澤（720ml）。場內還有售其他食材和日式調味料，如金澤紅豆蓉、炙鰤魚刺身、能登杉樽醬油醋套裝（100mL x3支）等。

▲ 是次活動有多款石川縣特色產品，包括加賀金箔入純米酒金彩（700ml）。（崇光提供）

▲ 祟光35周年賞迎來第三部份，由即日起至11月29日期間，設有年度優惠以供選購。（崇光提供）

同時，祟光35周年賞迎來第三部份，由即日起至11月29日期間，設有年度優惠以供選購。在35周年賞舉行期間，崇光Freshmart會繼續提供多款指定貨品優惠，例如：原價26.5元一包的AMATAKE南部沙律用雞，現售22.9元；原價32.9元一盒的優生家族日本地養蛋10隻裝，現55元兩盒；原價78元的日本早生富士蘋果2個裝，現售39元。

【消費優惠】年尾節日多優惠 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【中小企教室】中小企發展要注意甚麽？ 生產力局推網上論壇拆解營商心得（附登記連結）

購物加19.9元換指定貨品

消費者現凡於超市購物，還可以優惠價19.9元，選購當日指定貨品。例如：在11月24日至25日期間，購物並加19.9元，可換購2支伊右衛門綠茶/焙茶，或2包樂天大熱狍；11月26日至27日期間，加19.9元可換購2支立頓凍檸檬茶，或日本角字麻油。

責任編輯：馬意文