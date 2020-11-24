【光伏股】拜登獲交接授權　光伏股落鑊炒起　卡姆丹克太陽能半日倍升

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【限聚令收緊】消息：政府將關閉酒吧、卡拉OK及夜總會 本周累計確診超過150宗
美國聯邦總務署（General Services Administration）去函民主黨的拜登，承認拜登是「明顯的獲勝者」，並通知他可以正式展開過渡工作。美國總統特朗普也已接受有關拜登的過渡工作能夠展開。市場憧憬拜登將會推出新能源政策，光伏股落鑊炒起。卡姆丹克太陽能 （00712） 一度高見0.335元，現狂升近95%至0.3元，成交金額4063萬元。
順風清潔能源 （01165） 半日升幅擴大至58.4%，現價報0.179元，曾高見0.198元。而保利協鑫能源 （03800） 一度飆13%，高見0.74元，現造0.68元，仍彈高6.25%，暫錄五連升；旗下協鑫新能源 （00451） 則升8.22%；至於水發興業 （00750） 升15%；北京能源國際 （00686） 升9.7%；京能清潔能源 （00579） 僅微升0.4%。
另外，信義光能 （00968） 升3.11%；旗下信義能源 （03868） 反而挫2%；昨日急升11.3%的福萊特玻璃 （06865） ，現回吐2.43%。
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編輯：陳華