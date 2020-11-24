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【光伏股】拜登獲交接授權　光伏股落鑊炒起　卡姆丹克太陽能半日倍升

股市 14:11 2020/11/24

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市場憧憬拜登當選推新能源政策，光伏股炒起。

美國聯邦總務署（General Services Administration）去函民主黨的拜登，承認拜登是「明顯的獲勝者」，並通知他可以正式展開過渡工作。美國總統特朗普也已接受有關拜登的過渡工作能夠展開。市場憧憬拜登將會推出新能源政策，光伏股落鑊炒起。卡姆丹克太陽能 （00712） 一度高見0.335元，現狂升近95%至0.3元，成交金額4063萬元。

順風清潔能源 （01165） 半日升幅擴大至58.4%，現價報0.179元，曾高見0.198元。而保利協鑫能源 （03800） 一度飆13%，高見0.74元，現造0.68元，仍彈高6.25%，暫錄五連升；旗下協鑫新能源 （00451） 則升8.22%；至於水發興業 （00750） 升15%；北京能源國際 （00686） 升9.7%；京能清潔能源 （00579） 僅微升0.4%。

另外，信義光能 （00968） 升3.11%；旗下信義能源 （03868） 反而挫2%；昨日急升11.3%的福萊特玻璃 （06865） ，現回吐2.43%。

相關文章：【港股分析】施羅德：中資股明年「審慎樂觀」　小心光伏、家電股回吐風險

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光伏板塊上漲 晶科能源料中國需求反彈

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編輯：陳華

香港股票 特朗普 拜登 福萊特玻璃（06865） 保利協鑫能源（03800） 順風清潔能源（01165） 信義光能（00968） 卡姆丹克太陽能（00712） 新能源 北京能源國際（00686）

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