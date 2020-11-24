【光伏股】光伏股落鑊炒起卡姆丹克太陽能全日升170% 拜登獲交接授權
股市 16:18 2020/11/24
美國聯邦總務署（General Services Administration）去函民主黨的拜登，承認拜登是「明顯的獲勝者」，並通知他可以正式展開過渡工作。美國總統特朗普也已接受有關拜登的過渡工作能夠展開。市場憧憬拜登將會推出新能源政策，光伏股落鑊炒起。卡姆丹克太陽能 （00712） 一度高見0.425元，全日狂升近170%至0.415元，成交金額8623萬元。
順風清潔能源 （01165） 全日升幅擴大，收報0.196元，升73.45%，曾高見0.215元。而保利協鑫能源 （03800） 一度飆13%，高見0.74元，收報0.7元，彈高9.38%，暫錄五連升；旗下協鑫新能源 （00451） 則收升13%；至於水發興業 （00750） 升16.67%；北京能源國際 （00686） 升11.8%。
另外，信義光能 （00968） 收市升4.24%；旗下信義能源 （03868） 反而挫0.89%；昨日急升11.3%的福萊特玻璃 （06865） ，今天回吐2.21%。
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編輯：陳華