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【企業管理】疫情加速全球企業數碼化　財務配置更重數據安全及分析

商業 15:03 2020/11/24

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全球諮詢公司Protiviti最新發布《2020年金融趨勢調查》顯示，全球首席財務官（CFO）和財務主管視數據安全性和隱私（80%）為首要財務事項。（資料圖片）

疫情加速企業數碼化，改變了其財務計劃。全球諮詢公司Protiviti最新發布《2020年金融趨勢調查》顯示，全球首席財務官（CFO）和財務主管視數據安全性和隱私（80%）為首要財務事項，其次為加強數據分析（78%）。

【企業管理】疫情改變企業委任CEO因素　港企更重視CEO任職經驗

【企業自救】中美兩國嬰兒出生率或跌　企業商品將重質不重量？

調查於今年7至8月進行，訪問了全球多個國家及地區（包括香港），共1,057名CFO及財務主管。結果顯示，香港管理層視加強數據分析（54%）和流程改進（54%）為第二重要財務事項，僅次於競爭情報（55%）。

調查又發現，超過73%的財務主管認為，遠程工作安排將會更為普遍。因此，CFO正對員工配置進行調整，因應內部客戶不斷變化的需求、數據分析增強功能以及財務雲端應用程序等領域增加人手。反觀香港，不斷變化的內部客戶需求和期望，則成為最多管理層（43%）投放人力資源的領域。

Protiviti 香港執行總裁Adam Johnston表示，數據安全性和隱私仍然是財務主管的首要工作，反映企業致力於財務轉型，並為部門配備數碼化、靈活及彈性營運所需的基礎支援服務，以增強企業的敏捷度和適應能力。

【企業管理】中層管理人員焦慮抑鬱增　企業宜提供精神健康支援

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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