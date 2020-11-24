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【中美電動車舌戰】Tesla馬斯克諷小鵬抄襲　小鵬汽車CEO：讓西邊的某人很不爽！

Hot Talk 14:02 2020/11/24

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Tesla與小鵬汽車兩家中美電動車企業，隔空舌戰。

市場瘋炒中國電動車股，中國電動車新勢力逐漸崛起之際，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk） 點名中國電動車商小鵬汽車（美：XPEV）抄襲，小鵬汽車行政總裁何小鵬隨即於微信上反擊馬斯克言論。中美電動車企業在網上隔空舌戰，引起內地網友熱議。

小鵬汽車宣布自動駕駛體系升級　遭Tesla馬斯克嘲諷【下一頁】

事源小鵬汽車此前在廣東車展上公布了下一代自動駕駛架構將包含光學雷達技術，特別是提高車輛的目標識別性能，預計從2021年的量產車型開始升級，並稱這將使得小鵬汽車成為全球首家，將光學雷達技術集成至量產車型的汽車製造商。

消息引起外國網友討論，並成功釣出馬斯克本人回應。馬斯克（20日）社交媒體上表示：「他們（小鵬）有我們的舊版軟件，但沒有我們的神經網路（Neural Network， NN）推論電腦」。

中美汽車巨頭隔空對話

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何小鵬（21日）即在微博發文表示，「看來我們發布的小鵬下一代自動駕駛架構，讓西邊的某人很不爽」。「西邊的某人」令人聯想到馬斯克。何小鵬所配圖片上「淬鍊心性、養成自己」的圖片，極大可能是回應馬斯克關於小鵬汽車偷竊技術言論的回應。

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編輯：吳敏芳

美股 股票 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） Tesla 汽車 馬斯克 電動車 中國 自動駕駛

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