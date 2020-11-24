  • 25°C
香港時間 : 20201124日 (二) 14:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牛津疫苗】半劑注射方案90%有效 科學家：朝疫情終結邁進

環球社會熱點 13:52 2020/11/24

分享：

【牛津疫苗】半劑注射方案90%有效 科學家：朝疫情終結邁進

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗被視為希望。英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的疫苗70%有效，牛津的科學家表示，世界正朝疫情終結邁進一步。雖然牛津疫苗數據顯示，保護力只有70%，但半劑注射方案可達90%有效。

領導疫苗研究的牛津大學教授吉爾貝特（Sarah Gilbert）指，將繼續努力向監管機構提供詳細數據，又指能夠參與這項跨國研究感到榮幸，疫苗將為全世界帶來好處。

全球急搶乾冰 疫苗需低溫存放運輸【下一頁】

美專家料明年5月足夠人接種 生活回復正常【下一頁】

英國政府已購入1億劑牛津疫苗，足以讓整個成年人口注射。衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）稱，牛津疫苗需獲得監管部門批准注射，料大部分的疫苗推廣活動在新一年才會展開。

牛津大學在英國和巴西進行的試驗得出70%有效的整體數據，但先注射半劑、4周後再注射一劑，可獲90%的保護力。阿斯利康指出，會立即向英國監管機構提交數據，未來會在美國展開半劑方案的試驗，意味疫苗在聖誕節前不會在美國面世。

澳洲研究：新冠肺炎抗體持續8個月【下一頁】

Moderna疫苗每劑料可低至195元 視乎訂購量【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【英國疫情】旅客入境後自費檢測 隔離期可縮短一半
今日
【英國疫情】旅客入境後自費檢測 隔離期可縮短一半
【新冠疫苗】全球急搶乾冰 疫苗需低溫存放運輸
2020/11/23
【新冠疫苗】全球急搶乾冰 疫苗需低溫存放運輸
【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低
2020/11/23
【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低
【英國疫情】英格蘭料下周三解封 恢復3級制限制
2020/11/23
【英國疫情】英格蘭料下周三解封 恢復3級制限制
【新冠疫苗】美專家料明年5月足夠人接種 生活回復正常
2020/11/23
【新冠疫苗】美專家料明年5月足夠人接種 生活回復正常
疫情 牛津 英國 疫苗 全球大流行 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間14:00）

下一篇文章

【美國大選】有共和黨人倒戈 密歇根州確認拜登勝選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品
【美國大選】特朗普重要盟友克里斯蒂 公開勸對方認輸
【美國大選】特朗普重要盟友克里斯蒂 公開勸對方認輸
【美國大選結果】拜登周二公布內閣名單 多州本周有官方結果（不斷更新）
【美國大選結果】拜登周二公布內閣名單 多州本周有官方結果（不斷更新）
【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席
【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席
新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間14:00）
【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低
【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低