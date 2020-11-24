▲ 【牛津疫苗】半劑注射方案90%有效 科學家：朝疫情終結邁進

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗被視為希望。英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的疫苗70%有效，牛津的科學家表示，世界正朝疫情終結邁進一步。雖然牛津疫苗數據顯示，保護力只有70%，但半劑注射方案可達90%有效。

領導疫苗研究的牛津大學教授吉爾貝特（Sarah Gilbert）指，將繼續努力向監管機構提供詳細數據，又指能夠參與這項跨國研究感到榮幸，疫苗將為全世界帶來好處。

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英國政府已購入1億劑牛津疫苗，足以讓整個成年人口注射。衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）稱，牛津疫苗需獲得監管部門批准注射，料大部分的疫苗推廣活動在新一年才會展開。

牛津大學在英國和巴西進行的試驗得出70%有效的整體數據，但先注射半劑、4周後再注射一劑，可獲90%的保護力。阿斯利康指出，會立即向英國監管機構提交數據，未來會在美國展開半劑方案的試驗，意味疫苗在聖誕節前不會在美國面世。

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責任編輯：鄧燕君