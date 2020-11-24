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台廠和碩於印度投資逾11億元　興建iPhone工廠

科技 14:03 2020/11/24

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據印度媒體報道，台灣廠商和碩（Pegatron）計劃在當地投資1.5億美元（約11億港元），興建新工廠。

近年中美關係持續惡化，蘋果（Apple）亦逐漸將iPhone手機生產綫搬移到印度。據印度媒體報道，台灣廠商和碩（Pegatron）計劃在當地投資1.5億美元（約11億港元），興建新的生產工廠，預計在明年下半年或2022年初，會開始投入生產。

印度《經濟時報》引述消息人士報道，除了富士康之外，和碩成為蘋果第二大iPhone組裝工廠。和碩在本年7月於印度註冊子公司，早前因為全球爆發新冠肺炎，導致該公司的投資計劃延誤。和碩首度在印度興建工廠，並指未來會參與iPhone的組裝工序，該公司更計劃，未來2年內會在印度進行更多投資。

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據悉，和碩已獲准參與印度的生產鼓勵計劃（Production-Linked Incentive Scheme）。自從中印衝突發生以來，印度正積極吸引全球大型手機品牌到當地設廠，該計劃預計在未來5年內，吸引逾1430億美元（約11,085億港元）投資，當中包括16間蘋果主要的iPhone組裝公司，已獲准在印度進行生產。

責任編輯：李寶如

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