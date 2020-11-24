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【港股追蹤】濠賭股極速反彈 銀娛今日重上60元關口

股樓投資 13:42 2020/11/24

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本港疫情持續反彈，新增確診個案不斷上升，市場對港澳雙向免檢通關的預期大減，令濠賭股昨日顯著下挫。不過隔岸的澳門疫情繼續受控，大行亦對博彩數入「有數得計」，均令賭股今早（24日）回升，龍頭股銀河娛樂（00027）升超過3%，再次收復60元關口，金沙中國（01928）亦升超過1%，重上33元水平。

澳門旅遊業議會會長胡景光早前表示，今年澳門大賽車期間，當地酒店入住率達三至四成，較以往的七至八成為低，但對現時日均2萬多名訪澳旅客人次計，過夜旅客其實有增加，估計聖誕期間訪澳客量，每日能達到3萬至4萬人次。惟他認為要創疫情後的高峰，則可能要留待明年新春的旅遊檔期，始終疫情下內地境外遊選擇有限，澳門有一定優勢。

【港股追蹤】教育板塊未受疫情影響 睿見宇華收入顯著上升，詳情請按見下頁

澳門政府亦已經將希望放在明年，據當地旅遊局、博彩監察局及統計局推算，明年全年訪澳的內地及本港旅客約1,400萬人次，即日均旅客量可達4萬人次，較現時每日約2萬人，多出超過1倍。隨着中港兩地旅客訪澳，有信心明年日均賭收能達到3.5億元，即全年約1,300億元水平。雖然較去年逾2,900億元低一截，但較今年賭收已經回復不少。

大行亦已經對本月賭收心中有數，花旗報告指，透過行業渠道了解，澳門今年11月首22日的博彩收入預料約47.5億澳門元，意味上周日均賭收約2.07億澳門元。由於行業貴賓廳的贏率較為不利，該行相信中場的復甦會繼續比貴賓廳快。

該行維持澳門博彩業EBITDA，在完全恢復有自助服務的旅遊簽證前，不會全面復甦的看法，預料澳門本月賭收將按年下跌74%，至60億澳門元，與其他大行預期相若。

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記者：葉志偉

 

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