【2021展望 】瑞銀資產管理：拜登上任後有機會削減貿易關稅

▲ 瑞銀表示，疫苗面世後全球經濟有望復甦。

瑞銀資產管理多元資產策略主管Evan Brown表示，拜登對中美貿易逆差的關注較現任總統低，反而注重環境等議題，他認為，拜登當選美國總統後，有機會於明年減低徵收中國關稅亦不感意外，不過對中美科技方面維持競爭，態度不會軟化。

Evan Brown表示，拜登對中美貿易逆差的關注較現任總統低，反而注重環境等議題，

瑞銀預料，新冠肺炎疫苗有望於明年面世，疫情將有所改善，環球經濟亦開始復甦，故看好新興市場的股票市場；債券市場方面，瑞銀看好亞洲高息債券市場。亞太固定收益主管貝斯高 （Hayden Briscoe）表示，該市場持續增長，亞洲高收益市場入市位具有吸引力。

環球新興市場與亞太股票主管黃義旗 （Geoffrey Wong） 表示，內地醫療健康市場，湧現一些潛在投資良機。他表示，長遠而言中國面臨人口老化問題，在全球多個國家當中，中國的人口老化增速為最高。他認為，未來醫療健康市場規模將進一步擴大，預料2030年中國醫療健康市場規模擴大至2.5萬億美元。

相關文章：【2021展望】東方匯理資管：仍有不少置閒資金等候入場 大市仍有動力再升

【2021展望】瑞銀料明年全球股市上揚 看好周期性科技股及補漲股

責任編輯：謝卓榮