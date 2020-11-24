  • 25°C
香港時間 : 20201124日 (二) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021展望 】瑞銀資產管理：拜登上任後有機會削減貿易關稅

宏觀解讀 13:42 2020/11/24

分享：

瑞銀表示，疫苗面世後全球經濟有望復甦。

瑞銀資產管理多元資產策略主管Evan Brown表示，拜登對中美貿易逆差的關注較現任總統低，反而注重環境等議題，他認為，拜登當選美國總統後，有機會於明年減低徵收中國關稅亦不感意外，不過對中美科技方面維持競爭，態度不會軟化。

Evan Brown表示，拜登對中美貿易逆差的關注較現任總統低，反而注重環境等議題，

瑞銀預料，新冠肺炎疫苗有望於明年面世，疫情將有所改善，環球經濟亦開始復甦，故看好新興市場的股票市場；債券市場方面，瑞銀看好亞洲高息債券市場。亞太固定收益主管貝斯高 （Hayden Briscoe）表示，該市場持續增長，亞洲高收益市場入市位具有吸引力。

環球新興市場與亞太股票主管黃義旗 （Geoffrey  Wong） 表示，內地醫療健康市場，湧現一些潛在投資良機。他表示，長遠而言中國面臨人口老化問題，在全球多個國家當中，中國的人口老化增速為最高。他認為，未來醫療健康市場規模將進一步擴大，預料2030年中國醫療健康市場規模擴大至2.5萬億美元。

相關文章：【2021展望】東方匯理資管：仍有不少置閒資金等候入場　大市仍有動力再升

【2021展望】瑞銀料明年全球股市上揚　看好周期性科技股及補漲股

責任編輯：謝卓榮

疫情 債券 新興市場 瑞銀 關稅 疫苗 肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【業績】睿見教育全年多賺42%至5.12億元人幣　派末期息6.6港仙（第二版）

下一篇文章

【香港疫情】City'Super沙田新城市廣場店停業　職員確診新冠病毒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港升0.9%騰訊ADR軟　恒指夜期倒跌45點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港升0.9%騰訊ADR軟　恒指夜期倒跌45點（不斷更新）
【AlipayHK】長和支付寶香港股權攤薄至40% AlipayHK：螞蟻與長和共同決定（第二版）
【AlipayHK】長和支付寶香港股權攤薄至40% AlipayHK：螞蟻與長和共同決定（第二版）
【林建岳前妻】謝玲玲確診新冠病毒　涉跳舞群組
【林建岳前妻】謝玲玲確診新冠病毒　涉跳舞群組
【新股IPO】京東健康最快周四招股集資約312億元、估值高達2260億
【新股IPO】京東健康最快周四招股集資約312億元、估值高達2260億
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）