▲ 【美國大選】有共和黨人倒戈 密歇根州確認拜登勝選

美國總統特朗普企圖推翻選舉結果的行動再遇挫，密歇根州選舉部門無視共和黨延期要求，如期在周一宣布確認民主黨拜登以15.4萬票的差距，擊敗特朗普，意味拜登取得該州16張選舉人票，特朗普成功翻盤機會更細。

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密歇根州驗票委員會（The board of state canvassers）4名委員，以3比零（1票棄權）確認拜登（Joe Biden）在該州選舉勝出。委員會由2名民主黨人及2名共和黨人組成，而其中一名意向不明的共和黨委員，最終亦在表決中倒向民主黨一方，確認拜登當選。

倒戈委員Aaron Van Langevelde表示，委員會的責任十分明確，委員有責任按投票結果作出確認，又稱不能試圖運用自己不掌有的權力。

拜登發言人回應密歇根選舉結果時，對委員的確認表示讚揚，強調候任總統拜登成功以逾15萬票贏得該州，是明確的事實（plain facts），是特朗普（Donald Trump）在2016年大選時得票差距的14倍。

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尋求改變選舉結果的特朗普，成功機會愈來愈渺茫，佐治亞州經過人手重新點票後，早前確認拜登勝出，在賓夕法尼亞州的郵寄選票訴訟，亦被法院駁回。

責任編輯：林建忠