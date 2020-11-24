  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (二) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】旅客入境後自費檢測 隔離期可縮短一半至7日

環球社會熱點 13:22 2020/11/24

分享：

英國政府宣布放寬限制，如旅客入境後自費檢測，有望可縮短約一半的隔離期。

英國的新冠肺炎疫情持續，旅客的出發地如不在英國政府「旅遊走廊」名單内，入境英格蘭後仍要接受14日隔離檢疫。但英國政府宣布放寬限制，如旅客入境後自費檢測，有望可縮短約一半的隔離期。

【英國疫情】英格蘭料下周三解封 恢復3級制限制 【下一頁】

根據英國政府目前的規定，旅客如在出發前的14日内，都逗留在英國政府「旅遊走廊」（Travel Corridor）名單内的國家或地區，入境英格蘭後不需要隔離14日，香港也在英國政府的「旅遊走廊」名單内。

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）宣布由12月15日起，即使旅客出發地不在「旅遊走廊」名單内，入境5日後自費進行新冠肺炎病毒檢測，結果證實其並無感染新冠肺炎，就不需要繼續隔離。

據悉，英國私營企業提供的新冠病毒檢測，費用約為65英鎊至120英鎊（約674港元至1,244港元）。檢測後約一至兩日就能取得結果，因此旅客在入境5日後進行檢測，有望在入境7日後結束隔離。

夏博思指出，局部放寬入境檢疫措施，是希望令民眾更自由地旅行及與親友見面，同時支持旅遊業。英國航空行政總裁艾德斯萊德（Tim Alderslade）也表示，新措施有望暫時恢復航空需求，但認為推行出發前檢測以取消隔離制度，才是全面開放航空市場的唯一途徑。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低
2020/11/23
【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低
【英國疫情】英格蘭料下周三解封 恢復3級制限制
2020/11/23
【英國疫情】英格蘭料下周三解封 恢復3級制限制
【新冠疫苗】美專家料明年5月足夠人接種 生活回復正常
2020/11/23
【新冠疫苗】美專家料明年5月足夠人接種 生活回復正常
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品
2020/11/23
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品
【美國疫情】懶理專家呼籲 感恩節料有5千萬人外遊
2020/11/23
【美國疫情】懶理專家呼籲 感恩節料有5千萬人外遊
傳染病 疫情 航空 英國 英格蘭 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】有共和黨人倒戈 密歇根州確認拜登勝選

下一篇文章

【美國大選】佐治亞州要第3度點票 州務卿料結果接近
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席
【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席
新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間17:00）
【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低
【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低
【美國大選結果】密歇根確認拜登勝 佐治亞要再點票（不斷更新）
【美國大選結果】密歇根確認拜登勝 佐治亞要再點票（不斷更新）
【美國大選】特朗普重要盟友克里斯蒂 公開勸對方認輸
【美國大選】特朗普重要盟友克里斯蒂 公開勸對方認輸
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品