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【英國疫情】旅客入境後自費檢測 隔離期可縮短一半

環球社會熱點 13:22 2020/11/24

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英國政府宣布放寬限制，如旅客入境後自費檢測，有望可縮短約一半的隔離期。

英國的新冠肺炎疫情持續，旅客的出發地如不在英國政府「旅遊走廊」名單内，入境英格蘭後仍要接受14日隔離檢疫。但英國政府宣布放寬限制，如旅客入境後自費檢測，有望可縮短約一半的隔離期。

【英國疫情】英格蘭料下周三解封 恢復3級制限制 【下一頁】

根據英國政府目前的規定，旅客如在出發前的14日内，都逗留在英國政府「旅遊走廊」（Travel Corridor）名單内的國家或地區，入境英格蘭後不需要隔離14日，香港也在英國政府的「旅遊走廊」名單内。

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）宣布由12月15日起，即使旅客出發地不在「旅遊走廊」名單内，入境5日後自費進行新冠肺炎病毒檢測，結果證實其並無感染新冠肺炎，就不需要繼續隔離。

據悉，英國私營企業提供的新冠病毒檢測，費用約為65英鎊至120英鎊（約674港元至1,244港元）。檢測後約一至兩日就能取得結果，因此旅客在入境5日後進行檢測，有望在入境7日後結束隔離。

夏博思指出，局部放寬入境檢疫措施，是希望令民眾更自由地旅行及與親友見面，同時支持旅遊業。英國航空行政總裁艾德斯萊德（Tim Alderslade）也表示，新措施有望暫時恢復航空需求，但認為推行出發前檢測以取消隔離制度，才是全面開放航空市場的唯一途徑。

責任編輯：鄭錦玲

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