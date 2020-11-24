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【港股追蹤】教育板塊未受疫情影響 睿見宇華收入顯著上升

股樓投資 13:12 2020/11/24

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今年疫情肆虐下，資金不斷尋找受疫情影響較少的板塊，以內需消費股為首的股份一直被熱炒。另外，教育行業雖然曾經遇上停課等事件，但由於學費及住宿貴仍然照收，基本上也沒受外圍因素影響。

昨日睿見教育（06068）及宇華教育（06169）公布全年業績，縱使走勢各異，但收入同樣錄得顯著上升，股價今早（24日）亦齊齊上升，睿見早市升超過4%，宇華股價亦升逾3%。

【中國經濟】中國首富換人? 農夫山泉創辦人身家豐厚，詳情請按見下頁

由於學校往往在9月份開學，故教育股大多以8月底作為年底業績限期，截至今年8月底止，全年收入達17.9億元（人民幣，下同），按年上升6.6%，當中學費及住宿費的收入，按年升12.8%，至12.9億元，主要由於招生總人數增加，而每名學生的整體平均學費及住宿費，亦按年增長2.1%，至21,499元。

期內毛利接近8.7億元，同比增長上升17%。純利增幅更明顯，按年急增42.4%，至5.1億元。每股末期息5.6分，較去年同期4.2分，多派超過30%。

宇華截至今年8月底止的收入，按年更錄得逾40.5%的強勁增長，至24.1億元，期內毛利14.7億元，同比上升46.9%。惟純利則按年倒退58%，至2.04億元。每股末期息9.2港仙，去年同期僅為7.3港仙，與睿見一樣，分派較去年明顯增加。

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記者：葉志偉

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