▲ 港交所推滬深港通交易結算加速平台Synapse 料22年首季投入使用

港交所 （00388） 宣布，開發滬深港通交易結算加速平台HKEX Synapse（Synapse），進一步提高滬深港通交易結算效率。該平台預計在2022年第一季投入使用，為機構投資者提高滬深港通北向交易結算的效率和透明度。

Synapse將利用DAML智能合約簡化滬深港通北向交易的交易後工作流程，以透明、安全和可靠的方式提高市場參與者的結算效率和結算能力。Synapse旨在幫助資產管理機構、證券經紀、全球及本地託管機構和結算參與者，更加高效地處理不斷增長的滬深港通交易量帶來的結算工作。

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Synapse將幫助參與滬深港通北向交易的國際機構投資者更好地管理跨時區交易後流程，尤其是方便它們滿足內地證券市場的T + 0結算週期要求。

港交所將將與美國證券存管結算公司（DTCC）合作，將Synapse與DTCC的機構交易處理（Institutional Trade Processing） 服務連接起來。通過這種整合，全球投資者和香港交易所參與者在Synapse平台上既可利用DTCC綜合分倉匹配平台服務，又可實現交易確認和結算通知流程的自動化。港交所選擇Digital Asset為Synapse的項目開發商。

自滬深港通推出以來，尤其是在A股納入全球主要指數之後，機構投資者對滬深港通北向交易的參與度持續增長。滬深港通今年首三季度北向交易日均成交額創新高，達900億元人民幣，較2019年同期增長了一倍以上。

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編輯：吳敏芳