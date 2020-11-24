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【施政報告】傳互聯互通納入第二上市及生科股 阿里網易港交所中午升逾2%

股樓投資 13:06 2020/11/24

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新一份《施政報告》將於明日發表。本地傳媒報道，報告或把互聯互通範圍擴大至第二上市股份及生物科技股，供內地投資者買入有關股份。多隻第二上市股中午造好。其中阿里巴巴(09988)上升3.2%報272.6元，網易(09999)升2.2%報151.8元，京東(09618)上升1.7%報350.4元。憧憬股市交投有望藉互聯互通範圍擴大而增加，港交所(00388)中午亦上升2.4%報385.8元。生科股整體表現則未算突出，康希諾生物(06185)跌4.5%報155.6元，康寧傑瑞(09966)上升0.9%報15.1元。

【港股追蹤】石藥首三季盈利增逾兩成 績後曾跌至半年低位   詳情請看【下一頁

【小米1810】擬建無人手機工廠 小米績前升逾8%   詳情請看【下一頁

港交所發言人表示，不評論市場猜測，但指滬深港通是連接香港和內地股票市場開創性互聯互通機制，交易所一直致力推動進一步擴容。發言人續稱，定期審視滬深港通運行，並與監管機構和業務夥伴，攜手不斷優化完善有關機制。

互聯互通實施至今已6年，本港資金獲准買入上海及深圳上市的股份的同時，內地投資者也可買入列入「港股通」範圍的港股。

 

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撰文 : 李尚毅

網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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