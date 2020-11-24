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【宏觀中國】高頻數據向好　預視經濟景氣度續回升

股樓投資 12:18 2020/11/24

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據內地報道，11月的高頻數據顯示，中國製造業生產景氣度升溫，開工率創近年來新高，反映經濟復甦或在加速。

【A股布局】再通脹製造業周期回升　華泰估明年A股在「牛背」上，請看【見下頁

其中，多數工業品價格延續上漲走勢。截至11月20日，全國水泥價格較10月底上漲1.5%；11月17日，螺紋、綫材、熱卷、冷軋等鋼材價格較上一周均回升，全國鋼廠高爐開工率恢復至六成以上。汽車輪胎開工率超過七成。

單看汽車行業，其產銷數量確實有明顯反彈，在11月首兩周，乘用車的批發、零售銷量按年增加11%及17%。根據乘用車市場信息聯席會預計，11月乘用車零售量可達214萬輛，按年增加11.1%。

【買樓理財】新盤搶客　二手樓減價賣　哪區最多減價盤？，請看【見下頁

經濟學家稱，目前國內外經濟保持良好的恢復態勢，在未來至少兩個季度，工業景氣狀態都會維持。而且，今年各平台在「雙11」的交易數據均創下新高，分析普遍估計11月消費增速有望繼續改善。

事實上，若果日後要驗證國內工業景氣狀況，除了高頻數據，還可參考工業品出廠價格指數（PPI）及非食品的物價指數的變化，之前最為人詬病，正是工業品價格疲軟，反映市場供需仍然偏弱。

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記者：林衛

中國 PPI 指數 行業 經濟

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